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蕎麥需求增！苦蕎新品種「台中7號」育成 易脫殼好加工

中央社／ 台北19日電

迎合國內對蕎麥的市場需求增加，台中區農改場今天表示，市面上目前主要栽種苦蕎的品種為「台中2號」，但加工脫殼不易；今年已育成「台中7號」，產量相當且易脫殼，有利加工。

蕎麥茶飲很受消費者喜愛，蕎麥麵也適合夏天食用；因應市場對蕎麥的需求擴增，農業部台中區農改場發布資訊指出，目前市面上主要栽種苦蕎，品種為「台中2號」，今年3月育成「台中7號」，比「台中2號」有利加工進行。

台中區農改場說明，「台中2號」粒型屬於細長平滑型，加工脫殼不易，且取得種仁比例較低；「台中7號」不僅植株直立強桿耐倒伏，且易脫殼，種子屬中間型（短胖），粒徑達3.2公釐，較「台中2號」多0.8公釐，百粒重1.8公克，雖略低於「台中2號」的2.17公克，但脫殼取得種仁比例45.5%，較「台中2號」多7.7%。

產量相當、富含機能保健成分，台中區農改場並說，「台中7號」每公頃產量1950公斤，與「台中2號」的2010公斤相近，且每百公克種子芸香苷含量達820毫克，與「台中2號」的850毫克相近。

台中區農改場進一步指出，「台中7號」新品種適合國內冬季裡作種植，適播期為10月20日至11月10日，播種時田區保持土壤濕潤有助種子萌芽，其餘栽培期間無須額外給水，同樣極具節水特性；已公告技術轉移，相關申請表格可至台中區農改場網站的「公告」區下載。

農業部統計，國內目前蕎麥栽種面積727.81公頃，7成都是種植苦蕎（韃靼種蕎麥），其餘為甜蕎（普通種蕎麥），主產地包含花蓮縣、桃園縣及彰化縣等。

農改場 農業部

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