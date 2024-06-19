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長榮航空關注兒童早療計畫 捐贈百萬行動早療車

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空「讓我伴你飛」記者會邀請慢飛家庭分享早期療育過程，透過早療交通工具捐贈，持續伴飛慢飛天使們展翅高飛。圖／長榮航空提供
長榮航空「讓我伴你飛」記者會邀請慢飛家庭分享早期療育過程，透過早療交通工具捐贈，持續伴飛慢飛天使們展翅高飛。圖／長榮航空提供

長榮航空響應聯合國SDGs關注兒童生存及發展權，2023年啟動「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，今年擴大舉辦，今更捐贈1台幼兒交通車、1台早療服務車以及4台機車予家扶基金會及伊甸基金會，捐贈金額達300萬元，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各個角落，服務需要接受早期療育的孩子。

長榮航空今舉行「2024讓我伴你飛-兒童早期療育關注支持計劃暨捐贈記者會」， 長榮航空總經理孫嘉明表示，家扶基金會、伊甸基金會持續在台灣及離島地區推動早療觀念與服務，相信企業的協助能夠使他們在推動的過程更為順暢，因此也以實際行動支持，捐贈早療服務迫切需求的交通工具，讓身在第一線服務的社工能夠有更充裕的資源。

家扶基金會執行長周大堯指出，近期衛福部公布2023年疑似發展遲緩兒童通報數增加到3.4萬人，較10年前成長8成，因此需求也與日俱增，感謝長榮航空看到慢飛天使的需要，連續2年舉辦「讓我伴你飛」活動，去年更匯聚超過130萬元的善款，充分落實社會企業責任。

伊甸基金會董事長陳宇昭表示，伊甸基金會看見在偏鄉離島地區早療家庭的需求，相繼在澎湖、小琉球以及馬祖提供服務據點，讓孩子不再因為昂貴的交通成本、不穩定的療育資源，犧牲了長大的機會，非常感謝長榮航空陪伴慢飛天使長大，成為更堅強、穩定的後盾。

長榮航空表示，2024年「讓我伴你飛」兒童早期療育關注支持計劃，自4月開始在企業內部發起募款活動，結合轄下系統公司，包含長汎假期、長榮空運倉儲、長榮空廚、長榮航勤、長榮航太及立榮航空的力量，傳達溫暖與愛心。除了舉辦早療互動講座，也為「慢飛天使」募集愛心並進行禮物包裝、拍攝紀錄片等。

家扶基金會 愛心 長榮航勤

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