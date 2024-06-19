三陰性乳癌惡性度高 術前術後8+9輔助治療防復發

衛福部公布112年度國人十大死因，癌症連續42年蟬聯榜首，而十大癌症中，女性乳癌排行第四，死亡率25.2%。其中，三陰性乳癌被喻為棘手又難治的乳癌亞型，容易轉移、復發率高、治療選擇少。醫師表示，接受術前輔助治療，加上術後免疫療法，治療效果比以前好。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，相較於歐美國家的乳癌死亡率，自1995年至2000年開始出現下降趨勢，台灣乳癌死亡率卻未明顯下降。以數據資料來看，111年乳癌死亡率為13.1%，112年為13.3%；除了治療方式不同，數字也代表乳癌篩檢的健康管理意識。

陳守棟說，三陰性乳癌有三高：復發率高、轉移率高、死亡率高，其死亡率未降的可能原因之一，與藥物有關。目前國內乳癌手術前後的輔助治療用藥，健保給付未跟上歐美醫學會的治療建議。若要降低乳癌死亡率，除了篩檢早期發現早期乳癌，也應接軌國際治療指引。

陳守棟指出，早期三陰性乳癌因為沒有直接有效的作用藥物，不適合荷爾蒙治療及標靶治療，以化學治療為主，而免疫療法的出現，改善了治療困境。想要減少復發風險、增加存活率，應把握術前8次化療、術後9次免疫治療，「打好打滿」消滅癌細胞。

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主任劉良智表示，三陰性乳癌術後1至3年是復發高峰期，術後輔助治療能有助於消滅術後殘存的癌細胞，低近惡化或復發風險。使用化學治療合併免疫療法，有機會得到更好的預後、延長存活期，包括提升病理完全緩解（pCR)率，做為加強術後輔助治療的參考。

病友陳小姐分享，31歲發現罹患三陰性乳癌，腫瘤成長速度快，4個月即長到4.2公分，在主治醫師的建議下，把原本預計的乳房重建手術費用移至術前輔助治療，再加上免疫療法，還好控制住病情，也免去全切手術。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，台灣每年新增超過1萬5千名乳癌患者，約8成確診時為早期乳癌，健保已給付多種荷爾蒙受體陽性與HER2受體陽性的乳癌用藥。但對於早期三陰性乳癌，目前僅有化療納入健保給付，盼接軌國際治療指引，幫助更多早期癌友。