環球購物中心6餐飲居家新櫃報到 為暑假逛街潮暖身

為即將來到的暑假暖身，Global Mall環球購物中心於6月共導入6大新櫃，以餐飲美食、居家健康生活為主，當中有多家為百貨首店或新型態、複合式餐飲新櫃。

Global Mall指出，今年1至5月業績成長近6%，6月年中慶、618購物節線上線下6月業績開紅盤，環球Online 618檔期業績增長超過3倍，其中以除濕機、彩妝及美白保養最熱銷，除濕機單周更銷售達近百台；線下全台八店年中慶在季節家電、服飾及餐飲助攻下，6月迄今業績較去年同期成長逾20%。接著再引進6家新櫃，為暑假檔期暖身。

板橋車站引進「兩餐EXPRESS」，新北中和、林口A9、桃園A19則鎖定家庭客群，新北中和引進法國鑄鐵鍋「Le Creuset」，林口A9為「茶自點複合式餐飲」、「CLAR淨水器」體驗店兩大新櫃進駐，而桃園A19則引進柚子花花青春客家菜旗下新櫃「醬菜小食光」，緊接著6月下旬登場的為屏東市「巴蜀大爺川料理・酸菜魚」南台灣首店，滿足全家出遊享食、居家健康生活需求。

Global Mall板橋車站近期於B1引進「兩餐EXPRESS」百貨首店，主打韓國炒年糕、炸雞以及韓式杯飯、泡麵等道地菜色，其中泡麵炒年糕，具飽足感且價格不到100元就能吃到。2樓美式餐廳「The chips」近期重新改裝，預計於6月20日改裝登場，設計走美式餐酒館風，歡慶改裝，6月20日至21日出示指定優惠訊息，消費即贈限量松露薯條一份。

以家庭客為大宗的新北中和B2樓層主打生活雜貨、生鮮商品及小飯館，近期再加入法國鑄鐵鍋「Le Creuset」，慶祝開幕即日起至6月30日購買指定商品1件享7折、3件6.5折。

桃園A19有柚子花花青春客家菜旗下新櫃「醬菜小食光」登場，主打快速料理包、料理小教室及手作課程，各式客家美味像是鮮魚米粉湯、花生豬腳、客家鹹湯圓等在家輕鬆吃。歡慶開幕，即日起至6月30日消費滿500元贈限量梅乾小滷肉ㄧ包。

林口A9兩大新櫃進駐，包括「茶自點複合式餐飲」已於2樓開幕，座位數共計70個，餐點包括個人熱炒套餐、中式套餐、家庭合菜、茶點、甜點到各式飲品，套餐200元起，即日起至6月21日平日來店內用享珍珠奶茶買一送一。另有「CLAR淨水器」體驗店新登場，即日起至7月31日現場體驗及結帳享現折666元，並加贈保溫瓶。