一貼三效！imos SOLID-EX2低藍光玻璃保護貼手感就像裸機

根據中華民國眼科醫學會公布「2019全台護眼趨勢調查」結果指出，國人每日3C用眼時間高達10.7小時，現代人長時間滑手機，讓珍貴的眼睛經常暴露在高能量藍光刺激的風險下。

行動裝置配件品牌imos觀察到消費者選購配件不只追求防護性，現在更開始注重視力健康的需求，宣布推出全新「imos SOLID-EX2低藍光玻璃保護貼」，通過德國萊因TÜV認證，擁有全台最高輻射保護因子係數RPF60，重點過濾60%對人眼存在最高潛在風險的435-440nm波長藍光。且以100%無污染環保材料、使用高達60%再生玻璃製成，獲得永續綠色驗證，不僅保護手機也愛護地球。

imos首創「黃金3倍數」選購指標，包括「120度水滴角」、「9H高硬度」、「輻射保護因子係數RPF60」3大防護，擁有超強疏水性塗層技術突破業界最大水滴角120度測試考驗，具高效撥水性與防髒污，再也不怕指紋和油漬，一擦即淨。採9H高硬度強化玻璃製造，可耐鑰匙、刀片等銳物磨損，防護性高且高清透光還維持裸機般滑順觸感。另外，輻射保護因子係數RPF60通過德國萊因TÜV認證，可有效過濾60%高能量藍光。

以新一代獨家藍光技術打造全新imos SOLID-EX2低藍光玻璃保護貼，特別採用Eyesafe RPF60 Technology專利技術管理藍光，除了選擇重點過濾60%的435-440nm波長藍光，更最大限度保留80%螢幕亮度，色彩偏差值降至500k內，有別於行動裝置內建的夜覽模式，不但不會出現黃色調，還能讓螢幕顯色更貼近真實色彩。