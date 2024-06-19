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「白金騎跡雲嘉南」 騎鐵馬賞鹽田及金色夕陽美景

中央社／ 台北19日電

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天宣布，以雲嘉南濱海特殊的白色鹽田及金色夕陽美景為特色，打造全新自行車品牌「白金騎跡雲嘉南」，盼旅客能多到雲嘉南旅遊。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天舉行記者會，將雲嘉南濱海自行車活動品牌取名為「白金騎跡雲嘉南」，以雲嘉南濱海特殊的白色鹽田及金色夕陽美景為特色。

雲嘉南管理處指出，9月7日將舉辦大型自行車活動「騎福極西點」，號召全國車友齊聚台南的南鯤鯓代天府，騎往台灣本島極西點「國聖港燈塔」打卡，再繞經台灣規模最大的正統鹿耳門聖母廟，結合王爺及媽祖兩大信仰，以雲嘉南濱海重要宗教信仰為主題。

活動分3條路線，90公里（騎福組）、50公里（騎跡組）、30公里（親子組），沿途走訪水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、青鯤鯓扇形鹽田、七股遊客中心、好美船屋、1920美漾森林等雲嘉南知名觀光景點

另外，雲嘉南風管處即日起，啟動自行車騎士的自主認證活動，鼓勵車友們踴躍到訪雲嘉南，到9月底之前只要來到活動指定景點，或到達雲嘉南濱海觀光圈貼有「白金騎跡雲嘉南」的商家，拍下人、單車與景點合照，張貼在社群上分享雲嘉南之美，就有機會參加每月1次的抽獎。

信仰 自行車 觀光景點

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