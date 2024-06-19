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午後大雷雨炸3縣市 山區、河邊遊憩慎防溪水高漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時36分，針對南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時36分，針對南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時36分，針對南投縣、雲林縣、嘉義縣發布大雷雨即時訊息。氣象署表示，大雷雨情況將持續時間至下午5時30分，需慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署表示，未來1周都是以高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態為主，中午前後，山區、近山區平地活動，需留意午後雷陣雨影響，溪河邊遊憩注意溪水漲高情形。

氣象署指出，今天中午過後各地山區以及中部以北、東北部、花東地區還是會有午後雷陣雨發生，尤其中部以北山區、大台北、東北部地區要留意午後可能有局部較大雨勢出現。

氣象署表示，雨勢入夜之後趨緩，由於環境上吹西南風，到清晨的時候中南部地區可能還是有一點零星雨，影響時間短暫。

南投縣 大雷雨 氣象署

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