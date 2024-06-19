發育和你想的不一樣！中研院發現脊椎動物「變身」機制

許多昆蟲在發育過程會進行大規模的組織替換，中研院透過斑馬魚研究發現肌肉細胞有完全分解替換機制，打破學界對脊椎動物發育的基本認知，研究成果登上國際期刊。

蝴蝶和甲蟲在發育過程會發生大規模的組織替換，比如「全變態」和「半變態」，過往學界認為這是昆蟲特有的發育機制；相較於昆蟲，脊椎動物在發育過程中外觀上的變化雖有限，但在細胞的層級是否也存在類似昆蟲發育過程般劇烈的變化，是一個未被探究的研究課題。

中研院細胞與個體生物學研究所副研究員陳振輝研究團隊近日發現，脊椎動物也有全身肌肉細胞分解、替換機制，研究論文6月登上國際期刊「歐洲分子生物學組織期刊」（EMBO J） 。

陳振輝接受中央社記者訪問時指出，過往學界對於脊椎動物發育的認知，是認為肌肉的生長是由肌肉幹細胞不斷分裂、增生形成更多肌肉細胞，或是經由肌肉幹細胞跟已存在的肌肉細胞融合，增加個別肌肉細胞的體積，來促成整體肌肉組織的生長及個體發育。

然而，這次研究團隊利用多顏色活細胞標誌技術來研究斑馬魚，卻發現斑馬魚仔魚的肌肉細胞在發育過程中會被完全分解、替代，所有成魚的肌肉細胞都是重新生成。

陳振輝表示，過去學界理論認為肌肉是經由已存在的肌肉細胞因為分裂變多、或是因為融合變大來讓小魚長成大魚，但這次研究發現，除了這兩個機制，其實仔魚已存在的肌肉細胞還會被分解、替換，就像小孩換牙一樣，仔魚肌肉會逐漸更新，最終完全轉換成大小、型態、功能完全不同的成魚肌肉。

由於研究結論挑戰學界對脊椎動物發育的基本認知，陳振輝說，審查過程中收到很多質疑，包含「替換範圍真的是全身肌肉嗎」、「研究工具是否有瑕疵」、「為什麼替換需要發生」、「成魚肌肉也會替換嗎」等，因此團隊也用其他方式來驗證自身研究成果，從一開始投稿到最終被接受耗費超過一年半，若加上4年半的研究時間，總計是橫跨6年的工作。

陳振輝也提到，這樣的研究成果其實不僅止於發現脊椎動物的肌肉分解替換機制，也讓人意外思考到哲學上的問題。若在發育過程中，個體大部分的細胞都被完整替換，那麼替換前後的個體是否可以被認為是同一個體，「2000年前普魯塔克提出的『忒修斯之船悖論』竟可以用來類比脊椎動物的發育過程」。

此外，這樣的肌肉分解替換機制或許能激發思考再生醫學的研究方向。陳振輝舉例，有些年長的人會有肌少症，若想解決肌少症，到底應是要朝促進肌肉幹細胞活性的方向思考，還是專注發展策略以維持既有的肌肉細胞，這是值得進一步探討的。

此研究論文第一作者為中研院國際研究生學程的博士生烏庫馬，研究團隊包括方浚懿、阮筱彧、許紹君、王崇漢、陳振輝。研究經費由中研院細生所、院內前瞻計畫、關鍵種子計畫及國科會支持。