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台灣9團隊前進國際 法英德藝術盛會展寶島視野

中央社／ 台北19日電

台灣文化品牌躍上國際，知名藝術盛會外亞維儂藝術節、愛丁堡藝穗節、杜塞道夫國際舞蹈博覽會將於7、8月登場，今年共9組台灣團隊獲選，今天舉辦行前記者會搶先曝光精彩片段。

文化部表示，文化部長期以國家隊形式支持優秀團隊登上國際，藉由類型多元藝術作品，在世界舞台展現台灣當代藝文創作視野，進而向國際行銷台灣文化品牌。這次團隊演出涵蓋偶戲、舞蹈、特技、肢體、新馬戲及戲劇，題材囊括生命、性別、環境、社會及身體的探索。

文化部長李遠今天致詞分享，他很喜悅與驕傲代表台灣的團隊即將出發，希望這趟旅程能讓歐洲觀眾知道，台灣除了高科技和完善醫療，也很有文化底蘊與獨特性。他認為台灣團隊聚焦的議題，與歐洲關注的相似，期待旅途收穫滿滿、贏得很多掌聲，文化部會支持大家發光發熱。

法國外亞維儂藝術節將於7月3日至21日舉行，台灣代表團隊包括「創造焦點」以當代馬戲身體為媒介，嘗試掙脫傳統社會價值觀桎梏、打破性別刻板印象的「#Since1994」；「曉劇場」的「羅丹計畫－馬克白夫人」以羅丹的雕塑巨作「地獄之門」出發，引領觀眾探索欲望、權力和後果的複雜交匯。

「滯留島舞蹈劇場」的In Factory將舞台由靜止不動轉變為左右平移的平台，映照人們在社會生存窘境；「君舞蹈劇場」的「關於身體的書寫」以畫布、飄扇、裙襬延伸舞者的肢體，化為水的各種樣態，反映生命各階段歷程。

8月2日至26日登場的英國愛丁堡藝穗節，台灣季作品包括「嚐劇場」以去語言的偶戲，透過回收及再製物件進行現場擬音，打造開啟環境永續及社區對話的「小雨滴」；「種子舞團」的「低著的世界」以低頭族為創作概念，動作結合手持式光源呈現滑手機樣貌，反映現代人自我沉溺的社會現象。

「身體處方」的「㒩」音同「裸」，以3名舞者肉身的纏繞及形塑，探究重生與生命循環的天性；2度出征的「0471特技肢體劇場」帶來當代馬戲「誰是老大？」，以順暢的特技堆疊、精巧動作展示人體力學美感。

德國杜塞道夫國際舞蹈博覽會則於8月28日至31日舉辦，由衛武營組團以「Taiwan Move！」為名參與，將在展位上推薦台灣20個完整創作。其中獨立藝術家余彥芳以「關於消失的幾個提議Ⅲ」獲選官方節目，將在展會中演出，透過身體承載已逝父親的呼吸，以舞蹈提取記憶裡深藏的思念，回應當時社會的歷史面貌。

劇場 團隊

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