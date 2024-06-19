33歲粉領族患最惡乳癌 半年腫8倍自費救命

33歲粉領族陳小姐2年前洗澡摸到0.5公分小顆粒，確診稱為「最惡乳癌」的早期高風險三陰性乳癌，短短半年腫瘤惡性變大8倍，幸好有商保支付自費術前術後輔助治療，幫助預防復發。

陳小姐今天在記者會上回憶這段抗癌過程，她說，醫師一開始就提供完整的治療對策，忘記保險可涵蓋，術前化療中途試問保單給付範圍，才搭配免疫治療，手術後也續用9次免疫輔助治療，不是所有病友都有商保，期待免疫治療加速健保給付，讓病友都有機會及早使用有效藥物。

台灣10大死因癌症蟬聯榜首42年，乳癌是少數標準化死亡率仍上升的癌症。台灣乳房醫學會理事長陳守棟說，歐美乳癌死亡率30年前下降，台灣乳癌死亡率卻持續高峰，未見降幅，尤其三陰性乳癌存活率更是後段班，可能原因之一與藥物有關，健保給付接軌國際治療指引是關鍵。

三陰性乳癌存活率較差、復發較早、容易轉移至肺腦等器官，因此常被形容為「最惡乳癌」，特別是年輕型乳癌病友。陳守棟說，早期三陰性乳癌通常不適合荷爾蒙治療及標靶治療，除了化療，僅有免疫治療可用，應把握術前及術後輔助治療的黃金時間，減少復發風險、增加存活率。

陳守棟表示，作為術前輔助的免疫治療有助減少手術切除乳房與腋下淋巴範圍，透過病理完全緩解率（pCR），也就是病理上已找不到癌細胞數值，評估預後和藥物反應，可以告知患者改善狀況，加強術後輔助治療的參考，「就像先算命再改變命運」。

中國醫藥大學附設醫院外科部乳房外科主任劉良智說，乳癌是女性健康頭號公敵，因為篩檢觀念普及，8成新發現乳癌個案是早期患者，一般來說越早期治療，存活率越好，但及時接受最適切治療同樣是關鍵，術前化療併用免疫藥物治療、手術後接續免疫藥物是國際治療三陰性乳癌指引。

據國際性研究，針對早期高風險三陰性乳癌，給予完整免疫化療組合治療，追蹤3年，結果亞洲三陰性乳癌病友對免疫化療組合的反應好，降逾6成復發風險、減少近8成死亡風險，但劉良智表示，健保尚未給付，仍停留在傳統化療，是早期乳癌最大的治療缺口，盼加速納入健保給付。