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博愛座爭議引發存廢討論 交通部：尊重、配合討論修正

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
近期陸續有長者和年輕人因博愛座讓座與否起衝突。圖非新聞當事人，本報資料照片
近期陸續有長者和年輕人因博愛座讓座與否起衝突。圖非新聞當事人，本報資料照片

台鐵、捷運及公車博愛座爭議時有所聞，近日接連發生2起博愛座衝突，讓博愛座存廢議題再引發討論。衛福部今表示，持續蒐集各業意見，但目的事業主管機關為交通部，將會徵詢其意見。交通部則說，尊重衛福部的考量，也會配合討論，若「身心障礙者權益保障法」進行修正，「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」也會配合修正。

博愛座爭議事件層出不窮，台北捷運昨天發生1名老翁指著坐在博愛座的年輕男子破口大罵，甚至上前動手，身旁乘客看不下去當場報警，畫面曝光後引發網友熱議；先前也有年輕女性下班後在車廂座位休息，卻被婦人逼迫讓坐等情況。

事實上，衛福部曾將擴大「實際需要者」優先乘坐對象草案送立法院審查，但因新舊任立委任期不續審而退回行政院。衛福部今表示，持續蒐集各業意見，但目的事業主管機關為交通部，將會徵詢其意見。

交通部指出，這屬於衛福部主管的「身心障礙者權益保障法」第53條規範，會尊重衛福部的考量，若開會也會配合討論。另配合身障法規範，交通部也訂有「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，若屆時身障法修正，子法也將配合修法。

根據現行「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規範，公路及汽車客運、鐵路未提供對號入座客車應設置供行動不便者優先乘坐的博愛座，且座位至車門或出入口之地板應平坦無障礙；在捷運部分，客車廂應設置供行動不便者優先乘坐的博愛座。

交通部 博愛座 衛福部

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