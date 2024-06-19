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發票字體模糊4000元獎金飛了 內行網友曝1招：可以兌獎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發票中獎4000元，因為字體模糊無法兌獎，急得上網求解。圖／本報系資料照片
一名網友發票中獎4000元，因為字體模糊無法兌獎，急得上網求解。圖／本報系資料照片

113年的3、4月統一發票已於5月25日開獎，許多民眾都拿出發票對獎，希望能獲得獎金。不過日前有位女網友哭訴，她的發票中了4000元，要拿去銀行兌獎卻因字體模糊被拒絕，行員告知「要回去原本開發票的店家印存根聯」，而店家說「沒辦法配合」，讓原PO急問「有什麼方法嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她去銀行換領一張中獎4000元的發票獎金，結果銀行行員告知「因為字體太淡，要請原本開發票的店家印存根聯」，但她跑去原本店家時，業者回覆「沒辦法，而且要拿出證據才能給」，讓她無奈表示「我發票都給店家看了，該怎麼辦？各位有什麼方法？」

對此，有許多熱心網友提供方法「正本補蓋發票章，手寫金額也是可以。妳請店員核對一下，發票號碼是不是他們店開出的，是的話，請他找到存根聯，然後在發票收執聯正本上補寫金額並蓋上發票章。不需要影印存根聯，證據就是請店員核對發票號碼，是否是他們店開出的」、「多跑幾家銀行看看呢？每間銀行認定的模糊程度不一樣吧」、「我也中獎過一次4000元的，也是字體消失，只要拜託店家在上面蓋他們的發票章，就能夠換了，另外我是在第一銀行換的」。

事後原PO更新資訊，「我拿去第一銀行換，行員給我兌獎了」。另外原PO的情況，財政部北區國稅局對此曾提供補救方法，針對字體模糊不清的狀況，中獎人可以從「財政部稅務入口網」 進入首頁，並在統一發票開立行號查詢到該張發票的營業人名稱、地址，請店家核對資料後，由店家提供加註「補印」二字的電子發票證明聯，讓中獎人拿補印的電子發票跟「原本的發票」去兌獎。

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