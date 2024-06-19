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婦胃痛多年治不好 竟是心臟有黏液瘤微創切除

中央社／ 彰化縣19日電

蔡姓婦人胃痛多年，到員榮醫院檢查左心房1顆2公分黏液瘤，並在左心房與左心室間漂動，經達文西微創手術切除，免除傳統手術鋸開胸骨傷口達25公分，術後疼痛、恢復緩慢情況。

員榮醫院今天透過新聞稿表示，62歲蔡姓婦人胃痛約4年一直查不出原因，今年5月到員榮醫院掛號資深副院長、心臟內科醫師張木信門診，查出心臟內有腫瘤，轉介駐診員榮醫院的台中市童綜合醫院副院長、心臟外科醫師鄭伯智，鄭伯智研判可能是2公分大的黏液瘤。

鄭伯智為蔡姓婦人進行達文西微創切除腫瘤手術，病理報告確認為左心房黏液瘤，蔡婦術後隔天轉入普通病房，心臟超音波證實心臟功能良好，很快出院返家；鄭伯智說，心臟黏液瘤隨時有破裂可能，好發於左心房，心室舒張時黏液瘤經二尖瓣滑進左心室，收縮時又從左心室逆流回左心房，腫瘤在心房、心室間漂來漂去。

鄭伯智表示，有些黏液瘤會在漂動過程破裂，碎塊會隨血流到處跑，漂到冠狀動脈會引起急性心肌梗塞，大部分碎塊會漂到腦部動脈引發中風，少部分跑到腎動脈造成腎動脈梗塞，也有跑到肝臟、脾臟、胰臟、小腸引起器官衰竭風險，手術切除是唯一治療選擇。

鄭伯智說，心臟良性黏液瘤多半在心房中膈的左心房，是心臟較深位置，達文西手臂可不鋸開胸骨，從心臟後方進入左心房分離腫瘤和正常組織；提醒心臟疾病不可拖延治療，若有胸口悶痛、喘不過氣、頭暈等問題應儘快尋求醫師診治，也要定期健康檢查。

微創手術 腫瘤 醫師

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