海委會首屆「海洋文化獎」受理推薦 獎金50萬元
海委會首屆「海洋文化獎」即日起至7月15日受理推薦，預計徵選個人及團體各3組得獎者，授得獎證書及獎金新台幣50萬元，盼藉選拔楷模，從人出發，建構台灣海洋文化主體性。
海洋委員會發布新聞稿指出，獎項提名範圍包含「用海智慧保存」、「海洋藝文創作」與「海洋文化發展」等領域，從人文角度切入，為台灣海洋注入新思維、拓展新視野、創造新表現並豐富多元文化底蘊。
海委會表示，海洋文化獎每2年籌辦1次，首屆採推薦參選，即日起至7月15日止受理提名，投入相關領域、具中華民國國籍個人或依法設立團體均可接受推薦；希望透過徵選並頒授獎項，表彰特殊貢獻者，鼓勵各界參與台灣海洋精神實踐。
海委會指出，為復振台灣航海力，自今年起以文化為切面，啟動「船」為載體、「出航」為核心架構的「復振航海文化力」計畫，攜手地方政府、學校與社教館共同參與海洋文化知識、故事與記憶建構，發掘海洋文化領域默默耕耘者，讓他們長期付諸實踐事蹟與成果，成為引領台灣航向海洋的典範。
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