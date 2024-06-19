快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

海委會首屆「海洋文化獎」受理推薦 獎金50萬元

中央社／ 高雄19日電

海委會首屆「海洋文化獎」即日起至7月15日受理推薦，預計徵選個人及團體各3組得獎者，授得獎證書及獎金新台幣50萬元，盼藉選拔楷模，從人出發，建構台灣海洋文化主體性。

海洋委員會發布新聞稿指出，獎項提名範圍包含「用海智慧保存」、「海洋藝文創作」與「海洋文化發展」等領域，從人文角度切入，為台灣海洋注入新思維、拓展新視野、創造新表現並豐富多元文化底蘊。

海委會表示，海洋文化獎每2年籌辦1次，首屆採推薦參選，即日起至7月15日止受理提名，投入相關領域、具中華民國國籍個人或依法設立團體均可接受推薦；希望透過徵選並頒授獎項，表彰特殊貢獻者，鼓勵各界參與台灣海洋精神實踐。

海委會指出，為復振台灣航海力，自今年起以文化為切面，啟動「船」為載體、「出航」為核心架構的「復振航海文化力」計畫，攜手地方政府、學校與社教館共同參與海洋文化知識、故事與記憶建構，發掘海洋文化領域默默耕耘者，讓他們長期付諸實踐事蹟與成果，成為引領台灣航向海洋的典範。

台幣 海委會

延伸閱讀

影／主持雲林艦成軍典禮 賴清德喊話：全國人民都會做海巡後盾

強制20噸以下小漁船裝AIS系統？管碧玲：研究中

陸男駕船闖淡水河…管碧玲談雷達偵測遭質疑洩密 海委會回應

陸籍男駕快艇直驅淡水 卓榮泰致歉：當做教訓

相關新聞

雨彈升級雨區擴大 12縣市豪大雨特報下到晚上

雨彈升級雨區擴大，中央氣象署下午15時25分針對南投等12縣市發布豪雨及大雨特報，恐下到晚上。

博愛座存廢引熱議 老盟：博愛座應維持

公共運輸上的博愛座設立用於給有需要座位的民眾使用，不過，近來時不時傳出長輩因為年輕人使用該座位而產生口角的情事發生，甚至...

博愛座爭議引發存廢討論 交通部：尊重、配合討論修正

台鐵、捷運及公車博愛座爭議時有所聞，近日接連發生2起博愛座衝突，讓博愛座存廢議題再引發討論。衛福部今表示，持續蒐集各業意...

看到不要嚇到！台電預告今晚測試核三這組緊急發電設備

台電17日晚間啟動核三廠柴油氣渦輪機1號，執行例行測試，但因為沒有預告，被外界解讀為缺電缺到要啟動緊急電源，台電因此在今...

國家警報又響了！ 3縣市大雷雨轟 1區山區暴雨警戒2小時

午後雷雨繼續擴大，中央氣象署下午15時03分針對苗栗縣、南投縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時；請慎防劇烈降...

莫依索夫獲唐獎生醫獎非常驚訝 電郵看了兩次

全球數億人口長期受糖尿病與肥胖相關疾病所苦，2024年唐獎生技醫藥獎共同獲獎人司維特蘭那．莫依索夫（SvetlanaMo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。