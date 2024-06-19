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博愛座存廢引熱議 老盟：博愛座應維持

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台北捷運昨天發生2起博愛座糾紛，博愛座存廢議題再掀討論。示意圖／聯合報系資料照
台北捷運昨天發生2起博愛座糾紛，博愛座存廢議題再掀討論。示意圖／聯合報系資料照

公共運輸上的博愛座設立用於給有需要座位的民眾使用，不過，近來時不時傳出長輩因為年輕人使用該座位而產生口角的情事發生，甚至部分民眾認為博愛座「應廢除」。對此，中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿持反對意見，認為博愛座不應廢除，且不僅限於高齡者使用，孕婦或身體不適的年輕人皆可使用，國家應推廣博愛座的知能，讓民眾知道該如何表達需求。

博愛座存廢爭議再起，有不少民眾認為應該要廢除「博愛座」，但也有一派人認為需要保留，照顧隱性需求者。

張淑卿表示，博愛座並非高齡者專屬，而是針對特定需求者提供方便的座位，一般情況來講，年長者確實在交通工具上較無法長時間站立，30分鐘的車程對年長者來說，確實是需要座位的。

「老盟站在高齡者的立場，認為博愛座應維持。」張淑卿說，除了高齡者，懷孕婦女、身體不適的年輕人也都可以使用，博愛座的是社會針對有特定需求者的支持空間，不宜取消。

不過，博愛座確實近來不斷引起社會紛爭，甚至引發族群對立。張淑卿表示，爭執事件的長者看起來確實情緒較為激動，但可以釐清長者是否因為疾病因素造成的情緒壓力、不適等，造成無法有效控制情緒，希望社會各界持平看待，避免認定高齡者就認為博愛座就是他們的，也有許多長者自覺身體健朗，不需要被讓座。

張淑卿提醒，國家應做好全民知能教育，讓大家知道該如何在公共運輸上，提供需要協助的人支持服務，不侷限於高齡者，如果有需要也讓民眾知道，該如何表達需求，有何求助管道，像是公車司機若看到高齡者也會協助廣播，提醒讓位，交通業者也要思考如何讓需要的人都能夠取得座位，亦不見得限於博愛座。

博愛座 年輕人 高齡者

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