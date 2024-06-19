莫依索夫獲唐獎生醫獎非常驚訝 電郵看了兩次

全球數億人口長期受糖尿病與肥胖相關疾病所苦，2024年唐獎生技醫藥獎共同獲獎人司維特蘭那．莫依索夫（SvetlanaMojsov）上世紀末的研究發現，奠定了發展相關疾病的藥物基礎。獲知得獎，她說：「那電郵我看了兩次。」

中央社記者6月初夏期間來到位於紐約的洛克斐勒大學（Rockfeller University），在校區寇恩圖書館（Cohn Library）與莫依索夫進行訪談。77歲的莫依索夫有科學家對新事物的冷靜及擁抱世界的熱情，開心迎接來自來遠方的台灣記者。

她準備好80年代大量手寫文件，訪問前一一向記者說明，當時比對數據與尋找不同元素間關聯的紀錄，直到對比出現正向連結。40多年後，莫依索夫眼睛興奮地亮了起來說：「就是這個。」記者說：「那時沒有微軟和谷歌報表和運算可用。」她微笑回應：「當然沒有。」

接到獲得2024唐獎生醫獎通知的時刻，莫依索夫回想：「真的非常驚訝，從未期待獲得唐獎，但我確實期待公布唐獎得主。」「某個早上我收到電郵，為了瞭解這到底是什麼意思，我還看了兩次。接著我的反應就是感謝唐獎委員會，認同我發現了GLP-1，和許多科學家合作改善這麼多人的生活，對此我感到謙遜。」

莫依索夫關注人類消化與代謝功能系統，泛黃的研究文件中，大量打字代碼序列標誌升糖素（Glugagon）、腸泌素（Incertin）、胰島素（Insulin）等激素中各元素間的關聯性、相似性及顯著性，並用手寫註記變化，奠基發現GLP-1（7-37）的開端。這是一種生物活性賀爾蒙，具有抗糖尿病和抗肥胖的功能，後續臨床實驗與藥物研發，改變了人類的生活。

GLP-1（7-37）中文名稱為類升糖素胜肽-1（7-37），即類升糖素胜肽序列的第7至第37個氨基酸。

對近半世紀的埋頭研究，她提高聲量自信地說：「兩個階段都沒有沮喪的時刻，所有狀況都可以解決。從研究所的升糖素合成研究到研究GLP-1（7-37），都沒沮喪過。沮喪是難免的，但以我的研究生涯來說，都能迎刃而解。」

莫依索夫回憶，最大的驚喜發生在1990年代，德國學者研究指GLP-1（7-37）和減重有關。她和科學界過去從不認為這可以運用在體重上，1980年代沒有資料顯示賀爾蒙可以調節體重。這些都是後續臨床研究發展的結果。

對於唐獎，她說，先不提諾貝爾獎，唐獎確認了影響數百萬人的重要項目研究，也強化研究社群希望聚焦吸引各界關注，新藥開發背後的科學基礎影響數以百萬計的人類。

對於將到訪台灣她感到非常興奮。「我有醫學院的同事來自台灣，非常期待到台灣體驗當地文化。最想去的是收藏中華瑰寶的故宮博物院，如果時間夠的話，我會多留幾天。」