唐獎生醫獎得主莫依索夫 執著探索物種代謝機能

2024年唐獎生技醫藥獎共同獲獎人司維特蘭那．莫依索夫（SvetlanaMojsov）終身執著研究，待人謙遜。近期與洛克斐勒大學研究同仁，持續探索哺乳類與魚類物種的升糖素及活化型胜肽GLP-1的運用，希望能提供更多改善人類生活的科學基礎。

在美國洛克斐勒大學（RockfellerUniversity）研究及任教的莫依索夫，長期專研有關糖尿病及肥胖症的源頭，致力瞭解相關胜肽和小蛋白質在人類健康或患病的情況下，如何調節生理機能的過程。

和所有博士研究生相同，莫依索夫的研究歷程中有樣本數不夠與質的研究深度等挑戰，她發表升糖素（Glugagon）的博士論文。之後依據論文相同研究方法，持續找出胰臟細胞分泌的活化型胜肽GLP-1（7-37），並與不同醫院合作，瞭解臨床運用的反應。

GLP-1（7-37）中文名稱為類升糖素胜肽-1（7-37），即類升糖素胜肽序列的第7至第37個氨基酸。

訪問中，她不厭其煩地用雙手來形容研究序列之間的前後關聯，試圖用最簡單的語言傳達生化學概念，並多次感謝各階段時期的助理。

如今從全球醫療院所到藥房，都可見到GLP-1為基礎的相關藥物。她謙虛地說：「我所做的其實是從好奇心開始，我獲益良多，瞭解到研究幫助了全球這麼多人，包括辦公室的同事，我由衷感謝。」

莫依索夫近期與洛克斐勒大學同仁繼續研究魚類生物學，她興致盎然解釋，從演化過程角度來看，魚類非常有趣。GLP-1確實影響代謝系統，GLP-1在物種演化中如何運用、影響各種功能，在不同機制下如何影響代謝，都是非常有趣的。

她將長年基礎研究運用在多個面向，在胜肽和小蛋白質生化合成過程上，確認了能誘導胰臟釋放胰島素的是活化型胜肽GLP-1（7-37），而非整個GLP-1（1-37）或GLP-2。這項重要發現定義了科學家們長期追尋的腸泌素（一種由腸道分泌的賀爾蒙，能觸發胰島素釋放），並引領運用在對抗糖尿病的策略。

莫依索夫研究興趣廣泛，探索不同生物間的代謝過程差異，例如海洋魚類和哺乳類就大不相同。在演化過程與基因複製組合中，魚類的葡萄糖代謝過程與哺乳動物受不同的調節網路控制。持續探索，都有機會打開人類身體機能的密碼。