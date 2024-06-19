唐獎生醫獎得主霍斯特 從十二指腸研究出發

唐獎生醫獎共同得主丹麥籍霍斯特（Jens Juul Holst）當年因為想解決十二指腸炎病患大量出血的問題，而意外發現具有抗糖尿病和抗肥胖功能的GLP-1（7-37），研究成果結合藥物開發，幫助了許多人。

霍斯特因為發現具有抗糖尿病和抗肥胖功能的GLP-1（7-37），對治療糖尿病與肥胖有重大貢獻，獲得今年唐獎生醫獎的肯定。霍斯特表示，很高興能受到唐獎的青睞，也非常期待今年9月能與妻子一同造訪台灣。

GLP-1（7-37）的中文名稱為類升糖素胜肽-1（7-37），是一個由31個胺基酸組成的小胜肽，它是一種生物活性賀爾蒙，具有抗糖尿病和抗肥胖的功能。GLP-1的療法近期已成為治療肥胖和糖尿病的重磅藥物，有數百萬名使用者受惠。

1980年代，當時霍斯特還是年輕的外科醫師，他和同袍在治療十二指腸炎的病人時，發現病人有大量出血的狀況，希望找出解決方法，而開始研究腸泌素（incretin），想不到卻意外發現了GLP-1的存在與功能，也讓霍斯特踏上生醫研究的漫漫長路。

霍斯特研究GLP-1的過程充滿挑戰，但挑戰往往也帶來更令人驚喜的成果，例如他的研究團隊發現GLP-1（7-37）在體內會被DPP-4酵素降解，這個挑戰促成了DPP-4抑制劑藥物的研發，這種口服藥物已廣泛應用於臨床，在東亞特別廣為使用。

但霍斯特表示，在當時的時空背景下，他的研究發現並不受到重視，很多人認為他發瘋了。因為，當年肥胖不是常見的健康問題，而糖尿病也被視為是老人病，多為年紀增長而產生，並不是特別被重視的病症。

他表示，GLP-1的減重功能在今日特別受到重視，站在醫學的角度，病人若能減輕體重，就能讓代謝、心血管功能更好，對身體健康會有很大助益。然而，對於想要利用GLP-1藥物來減重的一般民眾來說，GLP-1藥物的效果恐怕不夠吸引人。

霍斯特的研究對於糖尿病治療應用有很大助益，他表示，這不是他一個人的功勞，而是他和研究團隊長期跟製藥產業緊密聯絡與合作共同取得的成就。除此之外，霍斯特也與醫學院保持合作，曾讓年輕醫師到他的團隊參與研究，結合臨床、研究、應用等面向，發展出許多成果。

霍斯特針對GLP-1的研究已進行數十年，持續有新的發現與進展。他表示，目前的方向在於了解GLP-1可以降低心血管疾病、降低中風機率、減少心臟衰竭並延緩病患死亡的研究。他說，研究甚至發現，GLP-1也會影響體內發炎的狀況，這使得GLP-1的研究受到醫學界、政府衛生部門的高度重視。