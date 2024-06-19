研究糖尿病成因獲唐獎 哈本能：肥胖可控制

唐獎生醫獎共同獲獎人之一、哈佛榮譽退休教授哈本能研究糖尿病成因，讓二型糖尿病治療邁入里程碑，並可治療肥胖問題。他說，肥胖並不是無法控制，相關研究也可能應用於心血管等多項疾病。

利用類升糖素胜肽（GLP-1）類似物減重的藥近年很夯，甚至被稱為神藥。近87歲高齡的哈本能（Joel F. Habener）正是促成GLP-1受體促效劑研發的科學家。

哈本能專研分子內分泌學，1970年代以鮟鱇魚的升糖素前驅蛋白（preproglucagon）基因為研究對象，為發現人類腸道細胞分泌的激素GLP-1奠定基礎。他與莫依索夫（Svetlana Mojsov）、霍斯特（Jens Juul Holst）共3人獲頒今年唐獎的生醫獎。

目前腸泌素GLP-1受體促效劑已用於治療二型糖尿病和肥胖。哈本能說，相關研究很可能用於治療其他疾病或成癮行為。此外，哈本能也從實驗鼠身上選殖出相同基因，並證實其中含有升糖素和GLP-1、GLP-2兩個胜肽片段，GLP-2受體促效劑也已用於治療短腸症候群。

●糖尿病藥效時間延長至一週 治療里程碑

哈本能接受中央社專訪時指出，對於二型糖尿病患者來說，GLP-1受體促效劑像「安全閥」，在調控血糖方面有「神奇效果」。

他說明，GLP-1受體促效劑一方面能促進胰島素分泌，降低血糖，當血糖因注射胰島素等原因而降低到過低的水平時，它則會「自動關閉」，形成保護作用，避免患者可能因低血糖導致休克或死亡。

丹麥製藥公司諾和諾德（Novo Nordisk）利用哈本能的研究開發供二型糖尿病患者使用的GLP-1受體促效劑Liraglutide，每天一劑，2009年獲得歐盟核准使用。

之後，哈本能利用二肽基肽酶-4抑制劑（DPP-4）延長GLP-1的作用時間，促成諾和諾德研發每週施打一次的Semaglutide，美國在2017年率先核准使用。這個長效型用藥提高患者生活品質，可以說是糖尿病治療的里程碑。

●減緩胃排空速度降低食慾 減重效果顯著

哈本能說，許多接受Liraglutide治療的糖尿病患者曾參與諾和諾德的研究，其中過半患者有體重過重的問題。研究期間，許多患者無法吃完「測試餐點」，因為他們很快就有飽足感，「減重效果非常顯著。」

這項研究也改變了人們對肥胖的看法。

哈本能指出，過去人們並未將肥胖視為問題或疾病，而是認為它與無法控制飲食、意志力或理性有關。他和諾和諾德的研究則發現，GLP-1受體促效劑可減緩胃排空食物的速度，控制血糖水平，導致飽足感和滿足感，這是體重減輕的主因。

他說，GLP-1受體促效劑也會影響中樞系統的飽足中樞，降低食慾。有些參與研究者甚至有嘔吐現象，是比較極端的例子，但只要從低劑量開始，就不會有問題。

●GLP-1受體促效劑醫療潛力大 待更多實驗驗證

除了這些已開發的藥物。哈本能說，科學界近年發現，GLP-1受體促效劑可能應用於更多醫療領域，包括改善酗酒、抽菸、或吸毒等成癮行為。

他也說，GLP-1受體促效劑藥物可降低罹患結腸直腸癌的機率，另對治療腎衰竭、皮膚乾癬可能有正面效益，也可能幫助減緩巴金森氏症、阿茲海默症、失智等神經退化病情的惡化速度，以及降低罹患心臟病、中風等心血管疾病的機會。

他說，這些效益都還在實驗階段，但有些研究已經得出正面的結果。

哈本能在2021年初感染COVID-19，去年決定退休，實驗室也關閉。他當時正在研究源自GLP-1的九胜肽（nonapeptide）、及五胜肽（pentapeptide），兩者都是較近期才發現的小分子。

哈本能指出，他已發現九胜肽能穿過細胞膜，進入細胞對線粒體產生作用。線粒體就像「細胞的能量工廠」，負責將食物轉化為能量。九胜肽有可能用於治療因氧化壓力（oxidative stress）引起的多種疾病，例如心血管、發炎性疾病、神經退化等，但還需要進一步的實驗來驗證。