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2縣市國家警報響「注意山區暴雨」！ 雙北大雷雨 10縣市大雨特報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本報資料照片
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對流雲系發展旺盛，中央氣象署發布大雨特報，新竹以北、南投地區及苗栗、中部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區。

氣象署發布新北市、台北市大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署並發布山區暴雨，警戒區域：桃園市復興區、新北市三峽區。

氣象署針對新北市大豹溪、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至下午4時11分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

南投縣 新竹

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