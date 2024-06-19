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孫女穿新洋裝 婆婆「當場要她脫下」轉送外孫！ 網心疼：小孩有陰影吧

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小女孩穿洋裝示意圖。圖/ingimage
圖為小女孩穿洋裝示意圖。圖/ingimage

有位媳婦抱怨，婆婆平常對她很好，但唯一的缺點就是常常不經過同意，自作主張把「別人的東西」送人，近日婆婆又把「娘家媽媽買給小外孫女的洋裝」隨意轉贈給自己的外孫，讓媳婦很崩潰。

原PO在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區分享，娘家媽媽買了一件洋裝給小外孫女，原PO非常喜歡。某天老公要帶女兒回婆家，原PO讓女兒穿上那件小洋裝，但當父女倆晚上返家，女兒卻換了另一套衣服。

原PO傻眼，一問才知婆婆說洋裝太小件了，擅自作主「要小孩當場脫下」，轉頭就送給小姑的孩子。原PO聽完一肚子氣，小女兒也悶悶不樂。原PO跟老公抗議，沒想到老公卻說「很無聊，再買新的來穿就好了」。

過了幾天，婆婆竟然還在原PO面前自豪，「小姑孩子很喜歡小洋裝，高興得不得了」。婆婆甚至對原PO說，要教孩子做人要大方，東西用不著就要大方送人，「小孩不應該臭著臉」。原PO很難過，那件洋裝是娘家媽媽的禮物，是很有意義的東西，婆婆卻要小孩當場脫下，隨手轉送出去。但因為婆婆平時對她們不錯，媳婦吞下去沒說。

PO文一出，網友都炸鍋了，「我會拿回來！翻臉也無所謂」、「感覺有夠差！要送人家東西前也問一下東西的主人！有夠沒禮貌」、「私下溝通一下，畢竟是自己媽媽買的，有時候熱心和雞婆只差一線之間」、「我會拿回來，不然以後都會無上限」、「我會主動跟小姑把衣服拿回來，說明那件東西對自己的意義！甚至會買一件新的送給對方，證明自己並不是小氣」。

不少網友更關心小孩狀態，「妳有沒有想過會對妳的小孩也造成陰影，她也會難過，當場要妳把洋裝脫下來給別人，妳能接受嗎？」、「讓孩子有陰影很委屈，然後媽媽還軟弱，真是夠了」、「做媽的如果不出來幫女兒抗議表達不滿，女兒以後在外面被欺負，應該也不會跟媽說了」、「教養專家也有說，小孩也有不分享玩具的權利，更何況那是女兒很喜歡的衣服，我要是妳，我會彌補女兒受傷的心」。

有人認為老公問題很大，「那件衣服不是閒置，而是穿在女兒身上，代表正在使用為什麼要脫下來送人，妳小姑也太誇張，竟然就接受了？為什麼妳老公當場同意而沒反對？」、「為啥老公要讓孩子委屈？是我，真的會爆炸」、「妳老公當下就要跟他媽說啊，怎麼會讓他媽叫小孩脫下身上的衣服送給別人⋯⋯好無言的爸爸」。

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