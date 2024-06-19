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月嫂器捐遺愛人間 「捨得政策」洗腎夫獲他人捐贈換腎

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄長庚今天舉辦「器而不捨 勇敢續愛」響應器捐紀念日活動。記者王勇超／攝影
高雄長庚今天舉辦「器而不捨 勇敢續愛」響應器捐紀念日活動。記者王勇超／攝影

大愛捐贈者黃楨栗因丈夫需洗腎，有感等待器官移植病人及家屬的辛苦，主動簽下器官捐贈意願書，去年10月她突然動脈瘤破裂，經搶救後仍深度昏迷，腦死判定成功捐贈肝臟、腎臟、眼角膜，遺愛人間；4個月後丈夫也因三親等捨得優先政策，獲得別人大愛捐贈完成腎臟移植手術。丈夫說，黃楨栗永遠是家中的驕傲，因為器捐的愛，讓善緣生生不息。

黃楨栗（50歲）生前從事俗稱「月嫂」的坐月子到宅服務10多年，與丈夫育有一對就讀國中的雙胞胎女兒。家屬說，黃楨栗是一位樂觀、有愛的媽媽，張羅家中大小事務，和家人關係相當緊密。

黃楨栗因為丈夫腎功能退化需要洗腎，發現等待器官移植病人及家屬時常進出醫院的辛苦，她主動簽下器官捐贈意願，希望能夠盡自己心力幫助需要幫助的人，同時也向醫師了解家屬腎臟捐贈可行性。

去年10月黃楨栗突然頭暈頭痛、嘔吐送醫，醫生診斷為動脈瘤破裂，突如其來的變化讓丈夫及女兒均措手不及、頓失重心，經手術與一連串的治療，病情沒能好轉仍持續深度昏迷，在醫師病情解釋為腦死後，家人決定完成她器官捐贈遺愛人間的心願，讓生命繼續延續，經檢查及腦死判定成功捐贈肝臟、腎臟、眼角膜。

黃楨栗和丈夫血型不同，而且排斥風險高，所以捐贈當下丈夫無法接受她的腎臟，但在4個月後因為三親等捨得優先政策，丈夫很快接受了別人的大愛捐贈完成腎臟移植手術，如今恢復狀況良好。

家屬透露，黃楨栗原本要與家族一起到日本旅行，機票與旅館都訂好了，不料去年底因疾病離世，家屬遵從她生前囑咐，捐贈器官，「日本旅行，我們一家人帶著思念的心情出發了」。

黃楨栗的丈夫出席今天高雄長庚舉辦「器而不捨 勇敢續愛」響應器捐紀念日活動，感謝當初的大愛天使外，更感恩太太不只生前對家庭的付出，離世後仍持續照顧、保護著家人。

高雄長庚副院長林志哲說，感謝大愛捐贈者和家屬的偉大，沒有他們的喜捨，無論醫療再進步，醫師也沒辦法幫助病人。

林志哲表示，高雄長庚秉持王永慶創辦人「人本濟世」的大愛理念，1986年創院即全力推展器官捐贈與移植醫學發展，迄今共協助652人完成大愛器官捐贈，更完成肝臟、腎臟、心臟、肺臟、角膜、骨骼等移植，幫助超過3900位病人重獲新生。

高雄長庚表示，2023年器捐簽卡數共31800張，其中高雄長庚成功註記簽卡數1520張；2023年全國捐贈人數共416人，高雄長庚成功捐贈29人，占6.97%。

黃楨栗、丈夫及雙胞胎女兒出遊時留下全家福合影。圖／高雄長庚提供
黃楨栗、丈夫及雙胞胎女兒出遊時留下全家福合影。圖／高雄長庚提供
大愛捐贈者黃楨栗的名牌高掛在高雄長庚的追思牆上。記者王勇超／攝影
大愛捐贈者黃楨栗的名牌高掛在高雄長庚的追思牆上。記者王勇超／攝影
丈夫眼眶泛紅說，黃楨栗生前心願就是器官捐贈遺愛人間，讓生命繼續延續。記者王勇超／攝影
丈夫眼眶泛紅說，黃楨栗生前心願就是器官捐贈遺愛人間，讓生命繼續延續。記者王勇超／攝影
黃楨栗是一位樂觀、有愛的媽媽，張羅家中大小事務，和家人關係相當緊密。圖／高雄長庚提供
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大愛捐贈者黃楨栗的丈夫（右二）、二姊（右三）、大姊（右四）今天一起出席高雄長庚舉辦「器而不捨 勇敢續愛」響應器捐紀念日活動。記者王勇超／攝影
大愛捐贈者黃楨栗的丈夫（右二）、二姊（右三）、大姊（右四）今天一起出席高雄長庚舉辦「器而不捨 勇敢續愛」響應器捐紀念日活動。記者王勇超／攝影

丈夫 器官捐贈 腎臟

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