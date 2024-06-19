老年人口多 多項資源可善用防走失

嘉義縣老年人口居多，身心障礙者也不少，都是潛在高危險走失族群，為預防走失且確保其安全，社會局提供「溫馨手鍊」及「個人衛星定位器」輔具，也為電動代步車穿上反光背心，縣長翁章梁籲請家屬善用資源，社區間發揮鄰里精神，共同守護長輩、身障朋友。

嘉義縣以老年人口數達10萬9546人，身心障礙者有3萬7563人都是潛在高危險走失族群。

翁章梁說，鄰里間應互為留意關懷，協助發掘疑似失智個案及協助轉介，降低走失機率，鼓勵有需求、符合資格民眾踴躍申請，一起打造失智友善環境，善用社會局提供的資源外，也可在警察局申請「指紋按捺建檔服務」，提供身分比對，協助返家。

社會局表示，輔具除了向鄉鎮公所申請外，也與中華民國老人福利推動聯盟辦理「一診斷即發放」，與竹崎灣橋、大林慈濟、嘉義長庚及朴子醫院等失智共同照護中心合作，引導患者申請配戴手鍊，提升預防走失的服務。「溫馨手鍊」可持相關證明文件至戶籍所在地公所或共照中心申請。

另外也可選擇配戴「個人衛星定位器」，當失智長輩自行外出，能夠即時追蹤協尋到所在位置，也能降低走失所衍生的問題。經評估後，可至戶籍所在地公所或輔具中心申請「個人衛星定位器」輔具。

社會局表示，如果在未取得身心障礙證明前，確有走失案例及風險，依「嘉義縣失智守護（防走失）個人衛星定位器補助計畫」，設籍於嘉義縣、年滿65歲以上有獨立外出行動能力，且有走失之虞失智症者亦可申請，可洽社會局或輔具中心，補助標準比照身障輔具金額。