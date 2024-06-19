唐獎頒給「GLP-1」研究團隊 醫：帶來糖尿病治療革命

唐獎第六屆「生技醫藥獎」頒給，發現GLP-1（7-37）藥物的3位科學家，喬爾•哈本能（JoelF.Habener）、司維特蘭那•莫依索夫（SvetlanaMojsov）、延斯•祖爾·霍斯特（JensJuulHolst）。糖尿病關懷基金會執行長李弘元表示，GLP-1藥物是第二、三階段糖尿病治療的革命性藥物，對臨床對抗糖尿病起了關鍵作用。

國家衛生研究院院長司徒惠康說，GLP-1是「從最源頭抑制胰島素生成」，因此發現這樣的物質，對「糖尿病」、「肥胖」都相當重要；除了從根本調控胰島素外，對肥胖中樞神經、食慾控制，同時對心臟血管、腎臟、神經等細胞進行保護，是過往單一藥物無法帶來的功效，帶來很大的影響力。

「糖尿病臨床治療有3階段，GLP-1就帶來第二、三階段改變。」糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院代謝內分泌科主治醫師李弘元指出，糖尿病治療過去2、30年的變化很快，第一階段「以糖為中心」是單純控制血糖為目標，以減少後續併發症；2010年開始有器官保護的概念，降血糖外，同時要減少心血管疾病、腎臟併發症等等，藥物工具就是GLP-1 RA；第三階段則是GLP-1的中間藥物出現。

李弘元說，過往控制5%體重透過少吃多動，控制20%體重則透過外科手術，但5%至20%中間的控制沒有工具，GLP-1出現遂填補了臨床的需求。GLP-1藥物能夠對三高疾病進行根源管控，讓不同需求的糖尿病患都能夠精準控制血糖，臨床有了更多的治療策略可以運用。

不過，GLP-1藥物也缺藥。李弘元指出，GLP-1藥物「供不應求」全球搶藥，藥品原料生產不足外，受到疫情影響，藥物載具的針筒也不夠，台灣藥價低，預計後年才有望供貨穩定，而台灣健保規範則訂為第三線用藥，必須用過2種藥物未見效，糖化血色素8.5以上半年，具心血管疾病併發症才可以使用。