快訊

台積電罕見喊冤繳稅不會少 聯發科也對租稅優惠出聲有何意涵

賴清德就職滿月推三大委員會 坐實「非常大總統」野心

卓榮泰答不出也無官員救駕 洪孟楷批：用民粹方式造謠

唐獎頒給「GLP-1」研究團隊 醫：帶來糖尿病治療革命

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
司徒惠康說，GLP-1是「從最源頭抑制胰島素生成」，因此發現這樣的物質，對「糖尿病」、「肥胖」都相當重要。記者鄒尚謙／攝影
司徒惠康說，GLP-1是「從最源頭抑制胰島素生成」，因此發現這樣的物質，對「糖尿病」、「肥胖」都相當重要。記者鄒尚謙／攝影

唐獎第六屆「生技醫藥獎」頒給，發現GLP-1（7-37）藥物的3位科學家，喬爾•哈本能（JoelF.Habener）、司維特蘭那•莫依索夫（SvetlanaMojsov）、延斯•祖爾·霍斯特（JensJuulHolst）。糖尿病關懷基金會執行長李弘元表示，GLP-1藥物是第二、三階段糖尿病治療的革命性藥物，對臨床對抗糖尿病起了關鍵作用。

國家衛生研究院院長司徒惠康說，GLP-1是「從最源頭抑制胰島素生成」，因此發現這樣的物質，對「糖尿病」、「肥胖」都相當重要；除了從根本調控胰島素外，對肥胖中樞神經、食慾控制，同時對心臟血管、腎臟、神經等細胞進行保護，是過往單一藥物無法帶來的功效，帶來很大的影響力。

「糖尿病臨床治療有3階段，GLP-1就帶來第二、三階段改變。」糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院代謝內分泌科主治醫師李弘元指出，糖尿病治療過去2、30年的變化很快，第一階段「以糖為中心」是單純控制血糖為目標，以減少後續併發症；2010年開始有器官保護的概念，降血糖外，同時要減少心血管疾病、腎臟併發症等等，藥物工具就是GLP-1 RA；第三階段則是GLP-1的中間藥物出現。

李弘元說，過往控制5%體重透過少吃多動，控制20%體重則透過外科手術，但5%至20%中間的控制沒有工具，GLP-1出現遂填補了臨床的需求。GLP-1藥物能夠對三高疾病進行根源管控，讓不同需求的糖尿病患都能夠精準控制血糖，臨床有了更多的治療策略可以運用。

不過，GLP-1藥物也缺藥。李弘元指出，GLP-1藥物「供不應求」全球搶藥，藥品原料生產不足外，受到疫情影響，藥物載具的針筒也不夠，台灣藥價低，預計後年才有望供貨穩定，而台灣健保規範則訂為第三線用藥，必須用過2種藥物未見效，糖化血色素8.5以上半年，具心血管疾病併發症才可以使用。

糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院代謝內分泌科主治醫師李弘元指出，「糖尿病臨床治療有3階段，GLP-1就是第三階段。」。記者鄒尚謙／攝影
糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院代謝內分泌科主治醫師李弘元指出，「糖尿病臨床治療有3階段，GLP-1就是第三階段。」。記者鄒尚謙／攝影

糖尿病 肥胖 腎臟

延伸閱讀

唐獎生技醫藥獎公布 糖尿病、肥胖用藥GLP-1研究獲獎

以為是白內障…婦人患三高多年視力轉差 竟是糖尿病視網膜病變

衛福部公布112十大死因 癌症居冠不意外 新冠排名受矚目

及時、動態檢測血糖 穿戴式血糖儀受糖尿病患者歡迎…專家：效果待檢驗

相關新聞

輸液專案輸入＋國內增產逾百萬袋 食藥署長曝現況

市占率達7成的輸液大廠永豐化學工業股份有限公司，因出現重大違規而停產，衛福部透過「國內廠商增產、國外專案輸入」雙管齊下盼...

4縣市祭凍卵補助 僅500多人申請

晚婚晚生成趨勢，也成國安危機，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助，苗縣今年跟進，新北市長侯友宜日前也宣布補助醫療性凍卵，...

周五迎夏至！未來1周高溫悶熱 午後慎防雷雨強襲

今天起未來1周都是以高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署預報員謝佩芸表示，中午前後山區、近山區平地活動，留意午...

梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意極端高溫

周五就是24節氣的夏至，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，在台灣北方海面徘徊超過1周以...

唐獎生技醫藥獎公布 糖尿病、肥胖用藥GLP-1研究獲獎

唐獎第六屆「生技醫藥獎」得獎者今公布，由喬爾•哈本能（JoelF.Habener）、司維特蘭那•莫依索夫（Svetlan...

台鐵光復站至富源站號誌異常 東線部分列車延誤

台鐵東線部分列車有所延遲，今天上午8時40分台鐵光復站至富源站間號誌異常，目前採人工嚮導指揮通行，由於該區間為單線，因此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。