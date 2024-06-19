唐獎生技醫藥獎公布 糖尿病、肥胖用藥GLP-1研究獲獎

唐獎第六屆「生技醫藥獎」得獎者今公布，由喬爾•哈本能（JoelF.Habener）、司維特蘭那•莫依索夫（SvetlanaMojsov）、延斯•祖爾·霍斯特（JensJuulHolst）3位科學家共同獲獎，其發現GLP-1（7-37）是抗糖尿病與抗肥胖藥物發展的基礎。

全球80億人口中，高達5億人罹患糖尿病、近10億人口為肥胖患者。台灣有約200多萬糖尿病友，且每年增長2萬5000人；19歲以上成人的過重及肥胖率加總超過5成，兩者衍生出的心血管疾病、腎臟、眼、足等併發症更造成個人與社會沉重的醫療負擔。而基於GLP-1的療法在近期已成為了治療肥胖和糖尿病的重要藥物，有上億使用者受惠；今年度的唐獎也由發現發現GLP-1（7-37）機轉的科學家們獲獎。

GLP-1（7-37）（類升糖素胜肽-1）由31個氨基酸組成，是一種由腸道分泌的賀爾蒙，又稱作腸泌素。體內血糖升高時，會刺激GLP-1分泌，當具生物活性的GLP-1（7-37）在胰臟β細胞接上其受體，就能觸發胰島素釋放。

GLP-1（7-37）的研究始於1980年代初期，當時美國麻省總醫院的喬爾·哈本能（JoelHabener）博士從鮟鱇魚身上選出基因，進而發現GLP-1；而任職於麻省總醫院內分泌科司維特蘭那·莫依索夫（SventlanaMojsov）博士則確認了腸道GLP-1的活化型為GLP-1（7-37），與哈本能博士共同發現誘導胰臟釋放胰島素的是GLP-1（7-37），而非整個GLP-1（1-37），奠定了抗糖尿病藥物研發的基礎。

而遠在丹麥哥本哈根大學的延斯·祖爾·霍斯特（JensJuulHolst）博士，也先後分離出了GLP-1（1-37）和GLP-1（7-36）醯胺，發現GLP-1（7-37）可以抑制胃酸釋放並減緩胃排空，具有對抗肥胖的潛力。在臨床試驗中，確實發現糖尿病患者有體重減輕的傾向，進一步推動了此類藥物於對抗肥胖之應用。

隨著愈來愈多研究持續進行，GLP-1不斷在多種器官展現出好的生理調節功能，除了前述對胰臟和胃部的生理影響，還可透過下視丘降低食慾、甚至有益於心臟、肝臟、腎臟…等。這三位科學家的發現，結合學術界和業界許多人的貢獻，共同開創了以基於GLP-1藥物治療糖尿病、肥胖的時代。

本屆唐獎生醫獎的評審召集人、中研院院士張文昌表示，今年唐獎表揚這3位得獎人締造基礎研究轉譯並製藥成功的典範，對人類健康做出重大貢獻。喬爾．哈本能（Joel F.Habener）、司維特蘭那．莫伊索夫（Svetlana Mojsov）、廷斯．祖爾．霍斯特（Jens Juul Holst ）3位科學家獲得本屆唐獎，共獲包含1千萬元研究經費的5千萬元獎金。