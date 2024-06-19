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王柏傑酒駕「過一晚」還測得到？ 專家揭關鍵因素

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部心理健康司指出，成年男性飲酒不超過2單位，女性不超過1單位的建議量。圖／心健司提供
衛福部心理健康司指出，成年男性飲酒不超過2單位，女性不超過1單位的建議量。圖／心健司提供

藝人王柏傑18日因酒駕與遊覽車發生碰撞，遭依公共危險罪嫌移送法辦，他稱不知前一晚的酒精，可以到隔天下午還測出來這麼多，並連連道歉。醫師提醒，可能量太多肝臟代謝不掉，也可能有些人酒精耐受度高，可能體內酒精濃度很高，但看起來還是很清醒，建議酒後至少隔48小時再開車，同時也要多喝水將酒精排掉。

王柏傑酒測值每公升0.44毫克，遭依公共危險罪嫌移送法辦，士林地檢署漏夜複訊後，今天凌晨諭令5萬元交保候傳，他受訪時連續說了好幾次非常抱歉，稱不知前一晚的酒精，可以到隔天下午還測出來這麼多。王的經紀人解釋，「他是在17日晚上喝酒的，第二天（18日）下午是很清醒，完全沒有想到自己體內酒精還沒有散，所以才會開車」。

台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱指出，像這種隔很久還沒將酒精代謝掉的個案，可能因為喝的量太多，導致肝臟無法代謝，但每個人的體質不同，基本上只要超過「男生2單位、女生1單位」的建議量，就有可能被驗到，甚至有人過48小時還是被驗出的。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢說，這要看個人肝臟解酒能力強不強、喝的量多不多等，有些人會因為宿醉被抓到，這些民眾往往認為在晚上喝酒後睡一晚，早上4、5點再去開車，但還是可能無法通過酒測，代表體內酒精濃度還是高、沒辦法完全代謝掉。

邱展賢表示，很常喝酒的人，肝臟代謝酒精的能力會快一點，本身的酒精耐受度也會比較高，不過每個人狀態不同，才會出現可能酒精濃度相當高，但看起來還是很清醒的情形，疲勞程度也可能是影響因子。

第二天的宿醉感，可能包含覺得暈、噁心等情形，邱展賢指出，如果可以喝得下就多喝一點水，讓酒精藉由尿液排出，而在醫院對於這類患者，也常常會透過吊點滴的方式，提醒民眾前一天喝很多，隔天早上依舊覺得很「茫」，就避免開車。

酒測 酒精 醫師

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