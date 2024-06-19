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衝國際觀光客 觀光署下半年聚焦印度市場卻有1因素卡關

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年上半年國際旅客來台僅345萬人次，離年底1千萬人次目標還有距離。本報資料照
今年上半年國際旅客來台僅345萬人次，離年底1千萬人次目標還有距離。本報資料照

0403地震後重創花蓮觀光業，不僅當地旅宿業者感嘆，端午連假住房率僅1成，暑假更只有1成5，上半年國際觀光客人數也不如預期。觀光署副署長林信任今出席活動受訪表示，接下來將鎖定印度市場的企業獎勵旅遊，但目前中華航空直飛印度航班尚未復航，印度客來台須要轉機，沒有以前便利。

因應花蓮地震，觀光署推出花東振興方案，提供自由行花東住宿每房最高1000元補助；團客入住花蓮最高補助2萬元、台東補助1.5萬元，其中，花蓮縣6月1日起上路，台東縣預計8月上路，每人只能擇一使用。

林信任今指出，花蓮振興補助上路不到1個月，使用狀況還有努力空間，預計1個月後進行統計，希望多鼓勵大家使用補助來花蓮旅遊。

對於今年上半年國際旅客來台僅345萬人次，離年底1千萬人次目標還有距離，林信任表示，接下來將鎖定印度市場的獎勵旅遊，疫情前印度曾有4000人的企業獎勵旅遊打算來台，後來因為疫情中斷，疫後將持續爭取；但目前中華航空飛機不夠，直飛印度航班尚未復航，印度客來台須要轉機，沒有以前便利，只能加強宣傳。

另外，針對周邊的宜蘭縣也喊話需要補助，林信任指出，目前花蓮訂房率約只有1成多、台東3成多，宜蘭則接近全台平均，以往旅遊旺季表現都很好，會就後續表現及經費調整評估是否納入宜蘭。

印度 台東 花蓮

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