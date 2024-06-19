兒子女友坐副駕…長輩罵她沒禮貌！網疑惑「後面不是大位？」 國際禮儀說分明

開車出門，誰該坐副駕？有位女網友在臉書社團毒姑九賤討論區抱怨，她和男友長輩一起開車出門，男友駕車，她沒有多想沒問長輩「要不要坐前座」，直接坐進副駕，事後她得知男友長輩說她「沒家教、沒禮貌」，讓她覺得很冤枉。

網友表示很母湯，「不管是我爸媽還是婆婆，我都會讓他們坐副駕」、「直接坐副駕就是自認為自己是女主人」、「我會先讓長輩自己決定坐哪，自己在看坐哪裡」、「我會請長輩坐副駕座，但是只有平輩時，副駕座就是女主人的。」

也有人說出重點，「不會詢問，但是會最後上車！可能會有長輩需要幫忙攙扶」、「不管坐哪…禮貌上要先讓長輩上車自己再入座比較好，不吭一聲直接先入座，真的是蠻沒禮貌的」、「應該要開口先詢問的，然後最後上車」。

也有些人認為長輩坐後面更舒適，「大老闆都坐後面」、「副駕很忙要做事看路，你沒錯」、「公婆長輩坐後座才是最安全」、「開車的是老公，老婆才會坐副駕吧！難不成要長輩看手機幫忙導航嗎？」、「副駕很曬，誰愛誰去坐」、「看是一對長輩還是一位長輩，一對的話我一樣直接坐副駕，一位的話會先問長輩坐哪裡，通常回坐後面」。

根據外交部製作的根據外交部製作的國際禮儀手冊，如果駕駛為主人，前座副駕為尊。但如果是駕駛為主人，以後座右側為首位，左側次之。

有司機駕駛的小汽車： 駕駛盤在左，以後座右側為首位，左側次之；駕駛盤在右，以後座左側為首位，右側次之(駕駛盤在左，各國實踐一致，均以後座右側為首位；至駕駛盤在右，各國實踐則不一。如：日本則以後座右側為尊）。不論駕駛盤在左或在右，前座司機旁的座位均最小。依國際慣例，女賓不宜坐前座。 主人親自駕駛的小汽車： 以前座為尊，主賓宜陪坐於前，若擇後座而坐，則如同視主人為僕役或司機，甚為失禮，但如果雙方均有配偶隨行，則主人配偶坐前座，友人及其配偶均坐後座。與長輩或長官同車時，切勿為使渠等有較舒適的空間，而自據前座，佔尊位而不知。另主人旁的賓客先行下車時，後座賓客應立即上前補位。