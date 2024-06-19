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凍卵補助不如預期修人工生殖法成焦點 學者籲合法納管

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
少子化成國安危機，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助但僅5百多人凍卵。圖／新竹市政府提供
少子化成國安危機，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助但僅5百多人凍卵。圖／新竹市政府提供

少子化成國安危機，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助但僅5百多人凍卵。送子鳥生殖中心指出，受限人工生殖法規定，對同性婚姻或未婚女性，就算先行凍卵，卵子也無法在國內使用，提高未來擁有小孩的不確定性及門檻。衛福部也將修正人工生殖法，開放同性伴侶與單身女性代孕，陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔也主張合法化納管，保障孕母權益。

宏其婦幼醫院院長張紅淇指出，凍卵政策是對的方向，可以讓因職業或學業暫不考慮懷孕的女性，保留主「凍」權，他也呼籲政府應該盡快修改人工生殖法，擴大適用對象到單身女性和同性伴侶，並推動代理孕母法的合法化，以便所有女性均可在適當的時機利用生育技術。

林志潔表示，台灣隨著家庭模式逐漸多樣化以及生殖技術的不斷更新，促使衛福部催生人工生殖法修正草案。新版的人工生殖法除將適用範圍從過去的「僅限異性不孕症夫妻」，擴及同性配偶、未婚單身女性、代理孕母。草案中也對代理孕母有多重保護，同時禁止商業代孕。

林志潔認為，政府推動人工生殖法修正案，目的除了正面迎擊少子化危機，也想在合乎法律倫理的條件下滿足多元族群的生育需求。然而針對此草案，也有婦女與兒少團體表達疑慮，例如：從事代理孕母的女性多屬經濟弱勢，擔心剝削狀況；使用到第三者子宮且可能傷害兒童最佳利益。

林志潔表示，兒童權利之保障，不應與家庭成員的數量、性別或性傾向等掛鉤，重點在於家長與其子女實際上在生活相處之時間與關心，她支持應藉由完善設計與配套措施來促成兒童最佳利益的達成，而非限制不讓特定家庭型態的人使用人工生殖技術，重點在兒童的健康成長環境、所需的家庭資源及社會協助。

林志潔說，這次衛福部所提出的人工生殖法修正草案，改動幅度很大，除了開放同性伴侶與單身女性代孕，也允許單身女性在一定條件下，接受他人捐贈精子而懷孕生子，與現行的條文相較，可謂光速躍進。然而，婦女團體與兒童團體在草案後也紛紛提出各種意見，例如有學者即提出，代孕的根本性問題在於「我們是否應該允許人們使用別人的生育身體作為工具，來滿足自己擁有小孩的需求？」

林志潔表示，基於自由民主不承認人有使用他人身體的原則，學者認為再怎麼精心設計的代孕制度，都不可能達成保障代孕者生育權的目的，因為保障代孕者與代孕的目的背道而馳，即便代孕者同意，也無法正當化這樣的關係。

婦女新知基金會也在草案公布後的第一時間，發表反對衛福部推動代理孕母制度的聲明。林志潔認為，未來在立法院修正時，要兼顧同志團體、婦女團體、兒童權益團體的各種需求，將是衛福部極大的挑戰。

林志潔6月22日也將與馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照舉辦講座探討人工生殖法修正法案與代孕制度，一起思考社會重要且具指標性的議題。報名網址：https://forms.gle/6KYFUzWg4ktwNn5L9

台灣現行人工生殖法規定嚴，凍卵後解凍比率僅約一成。圖／報系資料照
台灣現行人工生殖法規定嚴，凍卵後解凍比率僅約一成。圖／報系資料照
林志潔6月22日也將與馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照舉辦講座探討人工生殖法修正法案與代孕制度。圖／林志潔提供
林志潔6月22日也將與馬偕醫院婦產科資深主治醫師黃閔照舉辦講座探討人工生殖法修正法案與代孕制度。圖／林志潔提供

代理孕母 單身 林志潔

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