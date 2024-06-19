高壓強勢登場籠罩！粉專：未來幾天又熱又曬 進入盛夏
今天依舊高溫悶熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，雲林縣「南改斗南分場」測站上午10時50分出現35.7度高溫，其次是屏東縣「高雄農改」測站35.1度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，高壓強勢登場籠罩，酷熱數日。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在太平洋高氣壓強勢籠罩下，台灣會是少雨、酷熱的天氣型態。每天高溫均可達33至35度，又熱又曬，進入盛夏。
至於熱帶擾動或颱風的部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周南海會有一個低壓擾動形成，因太平洋高氣壓強盛，預估會朝海南島附近前進，對台灣沒有影響，「頂多部分外圍水氣會飄過來，十分稀薄的雨水」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計要等到7月初，太平洋高氣壓稍微減弱之後，西北太平洋、南海熱帶系統才會活躍起來，台灣附近水氣才會增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言