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高壓強勢登場籠罩！粉專：未來幾天又熱又曬 進入盛夏

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來5天的總降水模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
未來5天的總降水模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

今天依舊高溫悶熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，雲林縣「南改斗南分場」測站上午10時50分出現35.7度高溫，其次是屏東縣「高雄農改」測站35.1度。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，高壓強勢登場籠罩，酷熱數日。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在太平洋高氣壓強勢籠罩下，台灣會是少雨、酷熱的天氣型態。每天高溫均可達33至35度，又熱又曬，進入盛夏。󠀠

至於熱帶擾動或颱風的部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周南海會有一個低壓擾動形成，因太平洋高氣壓強盛，預估會朝海南島附近前進，對台灣沒有影響，「頂多部分外圍水氣會飄過來，十分稀薄的雨水」。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計要等到7月初，太平洋高氣壓稍微減弱之後，西北太平洋、南海熱帶系統才會活躍起來，台灣附近水氣才會增加。

颱風 高溫

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