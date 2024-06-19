男子移植肝臟服用免疫抑制劑 左眼視力突發降至不到0.1
60歲陳姓男子因肝臟疾病接受肝移植治療，長期服用免疫抑制劑預防移植器官產生排斥反應，後來發現左眼視力模糊，緊急就醫檢查，醫師發現他當時的視力已降至不到0.1。為恭紀念醫院眼科醫師謝明潔表示，陳姓病患因長期服用免疫抑制劑使免疫功能下降，視網膜受病毒感染，所幸發現得早，透過藥物治療，目前視力恢復到0.4。
謝明潔指出，藥物雖可治療疾病，但如果使用過量或是特殊體質，有可能產生副作用。陳姓病患因肝臟移植後必須長期服用免疫抑制劑，副作用就是增加感染風險，病毒感染對視力的影響十分嚴重，通常感染後癒後情況不佳，常導致永久性的視力損失，甚至併發其他嚴重後遺症，例如視網膜剝離或眼球萎縮。幸好他立即就醫，經由新型視網膜檢測儀器檢查，並開立相關口服抗病毒藥物，並輔以眼球內注射抗病毒藥物治療。經密切且長期持續追蹤、檢查及治療，視力已從不到0.1進步至0.4。
院方指出，謝明潔醫師日前受邀赴泰國曼谷參加「2024亞太眼科年會」並擔任講者，陳姓病患的重症案例成為會中的重點分享。謝明潔強調，隨醫學科技不斷進步，各種檢查儀器設備也更加先進，為恭紀念醫院去年引進醫學中心級的眼科檢查設備，提高苗栗在地民眾的醫療服務品質，她呼籲民眾如果有任何突發性的視力問題，都應立即就醫，早期治療可以帶來更好的癒後。
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