快訊

男友涉開非法賭場 滴妹急發聲明撇清關係

零容忍！王柏傑酒駕惹議 北影：取消頒獎嘉賓、下架個人影片

想靠論文推薦進入東京大學 日本悠仁王子為何引發爭議？

男子移植肝臟服用免疫抑制劑 左眼視力突發降至不到0.1

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
謝明潔醫師日前受邀赴泰國曼谷參加「2024亞太眼科年會」並擔任講者，陳姓病患視力下降的重症案例成為會中的重點分享。圖／為恭紀念醫院提供
謝明潔醫師日前受邀赴泰國曼谷參加「2024亞太眼科年會」並擔任講者，陳姓病患視力下降的重症案例成為會中的重點分享。圖／為恭紀念醫院提供

60歲陳姓男子因肝臟疾病接受肝移植治療，長期服用免疫抑制劑預防移植器官產生排斥反應，後來發現左眼視力模糊，緊急就醫檢查，醫師發現他當時的視力已降至不到0.1。為恭紀念醫院眼科醫師謝明潔表示，陳姓病患因長期服用免疫抑制劑使免疫功能下降，視網膜受病毒感染，所幸發現得早，透過藥物治療，目前視力恢復到0.4。

謝明潔指出，藥物雖可治療疾病，但如果使用過量或是特殊體質，有可能產生副作用。陳姓病患因肝臟移植後必須長期服用免疫抑制劑，副作用就是增加感染風險，病毒感染對視力的影響十分嚴重，通常感染後癒後情況不佳，常導致永久性的視力損失，甚至併發其他嚴重後遺症，例如視網膜剝離或眼球萎縮。幸好他立即就醫，經由新型視網膜檢測儀器檢查，並開立相關口服抗病毒藥物，並輔以眼球內注射抗病毒藥物治療。經密切且長期持續追蹤、檢查及治療，視力已從不到0.1進步至0.4。

院方指出，謝明潔醫師日前受邀赴泰國曼谷參加「2024亞太眼科年會」並擔任講者，陳姓病患的重症案例成為會中的重點分享。謝明潔強調，隨醫學科技不斷進步，各種檢查儀器設備也更加先進，為恭紀念醫院去年引進醫學中心級的眼科檢查設備，提高苗栗在地民眾的醫療服務品質，她呼籲民眾如果有任何突發性的視力問題，都應立即就醫，早期治療可以帶來更好的癒後。

謝明潔醫師呼籲民眾如有任何突發性視力問題，都應立即就醫，早期治療可帶來更好的預後（圖中病患非個案當事人）。 圖／為恭紀念醫院提供
謝明潔醫師呼籲民眾如有任何突發性視力問題，都應立即就醫，早期治療可帶來更好的預後（圖中病患非個案當事人）。 圖／為恭紀念醫院提供

視力 視網膜 醫師

延伸閱讀

以為是白內障…婦人患三高多年視力轉差 竟是糖尿病視網膜病變

太陽下海邊玩水後眼痛、視力模糊 醫診斷：光害性角膜炎

鶯歌唯一一家眼科診所6月30日歇業 家長嘆視力複檢跑更遠

青光眼初期無症狀，該如何發現？醫警告「6高危群」視力惡化快：恐靠輔具生活

相關新聞

輸液專案輸入＋國內增產逾百萬袋 食藥署長曝現況

市占率達7成的輸液大廠永豐化學工業股份有限公司，因出現重大違規而停產，衛福部透過「國內廠商增產、國外專案輸入」雙管齊下盼...

4縣市祭凍卵補助 僅500多人申請

晚婚晚生成趨勢，也成國安危機，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助，苗縣今年跟進，新北市長侯友宜日前也宣布補助醫療性凍卵，...

周五迎夏至！未來1周高溫悶熱 午後慎防雷雨強襲

今天起未來1周都是以高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署預報員謝佩芸表示，中午前後山區、近山區平地活動，留意午...

梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意極端高溫

周五就是24節氣的夏至，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，在台灣北方海面徘徊超過1周以...

台鐵光復站至富源站號誌異常 東線部分列車延誤

台鐵東線部分列車有所延遲，今天上午8時40分台鐵光復站至富源站間號誌異常，目前採人工嚮導指揮通行，由於該區間為單線，因此...

疾管署示警：新冠重症、死亡病例 單周翻倍成長

國內新冠疫情進入第六波Omicron流行期，上周新增六二三例併發症住院確定病例，與前一周三二九例相較，幾乎呈倍數成長，死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。