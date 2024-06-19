周五迎夏至！未來1周高溫悶熱 午後慎防雷雨強襲

今天起未來1周都是以高溫悶熱、午後雷陣雨的天氣型態為主。中央氣象署預報員謝佩芸表示，中午前後山區、近山區平地活動，留意午後雷陣雨的影響，溪河邊遊憩注意溪水漲高情形。

謝佩芸表示，昨天之前幾乎連續1周，台灣北方有鋒面系統，台灣南側有西南風，這樣的天氣型態從上周一直影響到昨天。這樣的天氣型態，隨著太平洋高壓西伸，有所轉變。

太平洋上的高壓勢力逐漸往台灣方向延伸過來，謝佩芸表示，台灣附近的水氣有逐漸減少趨勢。今天開始到周末期間，太平洋高壓勢力往南海方向延伸，天氣型態高溫炎熱，上午天氣穩定，午後有雷陣雨。

謝佩芸表示，原本在台灣北方的鋒面系統更為北抬，已經移到日本附近，台灣附近吹的是西南風到偏南風，台灣南邊水氣會影響到台灣，中午之後午後雷陣雨的發展旺盛。

這樣的天氣會維持到周末，她說，下周初期太平洋高壓勢力更為往台灣到華南方向延伸，北邊的鋒面離得更遠，以南風到東南風為主。

至於是否有颱風生成，謝佩芸表示，在南海一帶可能下周一前後會有熱帶系統發展，但是這個熱帶系統就算發展，未來走向往海南島、越南北部移動，對台灣沒有直接影響。

今天天氣部分，謝佩芸表示，台灣上空轉為晴朗天氣，各地可見陽光，白天比較熱。至於馬祖地區仍離鋒面比較近，今天還是有陣雨或雷雨狀況，因為雲量比較多，持續注意霧或低雲影響。其他地方上午可見陽光，中午過後各地山區以及中部以北、東北部、花東地區還是會有午後雷陣雨發生，尤其中部以北山區、大台北、東北部地區要留意午後可能有局部較大雨勢出現。

謝佩芸表示，雨勢入夜之後趨緩，由於環境上吹西南風，到清晨的時候中南部地區可能還是有一點零星雨，影響時間短暫。

溫度方面，謝佩芸表示，今天上午天氣穩定，各地高溫可以來到32至34度，尤其內陸近山區、花東縱谷、台東附近可能今天局部達到35度、甚至36度的可能性。

謝佩芸表示，明天整體天氣型態與今天類似，馬祖地區隨著鋒面更為北抬，天氣會變得比今天穩定。其他各地天氣與今天類似。

周五就是24節氣的夏至。謝佩芸表示，周五至周末這段期間，隨著風向轉為偏南風一些，東南部、恆春半島有短暫陣雨。