博愛座再爆爭議！他搭日本地鐵「見1幕」驚呼：台灣沒遇過

台北捷運又發生博愛座糾紛，一名王姓老翁昨(18日)搭捷運時，見到男子坐博愛座，不僅大罵，最後還惱羞成怒動手，讓博愛座存廢話題又起。有一名網友貼出了在日本地鐵上，有兩名年輕女子坐著，前方則站著兩位長輩，讓他驚呼「這個景象很驚奇，因為在台灣沒看過」。

一名網友在社群平台「Threads」上發出了一張照片，是在搭日本地鐵發生的事情，可見畫面中有兩名年輕女子坐著，前面就站著兩位抓著手把的長輩，讓他驚呼「在日本看到這個景象很驚奇，因為在台灣沒看過」。

不少人看到也表示，因為日本人從小就被教育「不麻煩人」，所以這種情況很常見。「在日本讓坐他們會覺得我是老人，心裡想我才不要」、「在日本非常平常，台灣太愛情勒」、「在日本有時候要讓給他們，還會被說不用了」、「你在日本讓座，更大機率他們會拒絕」。

但也有人說，「有沒有可能是在台灣你不常搭大眾運輸？我倒是蠻常看到這種景象」、「因為『優先席』在另外一邊（車頭車尾）視線往那邊看就會跟台灣一樣了」、「我有次在大阪坐地鐵，當時人很少，我跟我弟坐在優先座，被一個日本阿伯罵趕走」、「其實，一張照片，你怎知道事情是怎樣？」