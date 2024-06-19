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糾紛頻傳！為何老人認為「博愛座」專屬他們？網挖出1975年這件事

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運「博愛座」屢發生糾紛，圖為「博愛座」明明空著，但多數人不敢坐。聯合報系資料照
捷運「博愛座」屢發生糾紛，圖為「博愛座」明明空著，但多數人不敢坐。聯合報系資料照

台灣大眾運輸「博愛座」糾紛不斷，不久前才有OL連續上班12小時後累極，搭捷運卻被逼讓座，情緒失控撞柱濺血，昨天又傳年輕男子搭捷運，表明身體不適，拒絕讓「博愛座」遭老人辱罵掌摑的新聞。

有網友在PTT詢問， 老人會覺得「被讓座是應該的」是誰的問題？台灣老人好像覺得「讓座」天經地義，但反觀國外，年輕人讓座，老人還會生氣「我沒這麼老」，為何會有這樣大差異？

網友考古博愛座的演化史，「管仁健都科普過了，源頭就是蔣經國在1975年推行的『學生讓座運動』」、「以前博愛座教的確實是只給老人」、「1975...當年被教育讓座的青年長大囉」、「讓座文化明明是國民黨的道德與倫理教育強調的國民美德」。

1975年08月27日，時任行政院長的蔣經國在台北行政會議上表示，台北市不但要注意經濟建設，也應該注意精神建設，譬如在公車上不肯讓座給老弱婦孺，其實是反映道德的低落。聯合報資料照
1975年08月27日，時任行政院長的蔣經國在台北行政會議上表示，台北市不但要注意經濟建設，也應該注意精神建設，譬如在公車上不肯讓座給老弱婦孺，其實是反映道德的低落。聯合報資料照

有網友緩頰，認為不能怪到一整個世代，「都是個案，不要製造老人與年輕人的對立，誰家沒有老人跟年輕人」、「應該是厚臉皮的人變老了」。

有人指出，「北捷自己加了把博愛座禮讓給『有需要』才會不斷地造成紛爭」、「華人文化，加上都寫博愛座了，老人想說你讓我一下」、「以前教育敬老尊賢，結果教育出一堆下流老人」。

根據聯合報報導，1975年08月27日，時任行政院長的蔣經國在台北行政會議上表示，台北市不但要注意經濟建設，也應該注意精神建設，例如：等公車不排隊，在車上不肯讓座給老弱婦孺，這看起來是小事，其實是反映道德的低落，之後台灣各地就紛紛掀起了「學生讓位運動」。

至於「博愛座」由來，1976年4月2日聯合報也有報導，台北市各公民營公車業表示，為紀念總統蔣公逝世週年，將於北市各線公車上普設「博愛座」，以表示對蔣公追思之忱。多家客運公司響應，共計公車二千六百九十九輛，每車設「博愛座」兩個，希望市民乘車時主動讓座老弱婦孺。

1976年4月2日聯合報報導，台北市各公民營公車業表示，為紀念總統蔣公逝世週年，將於北市各線公車上普設「博愛座」，以表示對蔣公追思之忱。聯合報資料照
1976年4月2日聯合報報導，台北市各公民營公車業表示，為紀念總統蔣公逝世週年，將於北市各線公車上普設「博愛座」，以表示對蔣公追思之忱。聯合報資料照

公車 博愛座 捷運 蔣經國

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