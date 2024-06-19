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梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意36度以上極端高溫

日本旅遊注意梅雨影響 周五「夏至」全台高溫悶熱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天午後北部山區有局部短暫陣雨，中南部山區及宜花東山區亦有零星短暫雨。周五至周日太平洋高壓漸增強，午後台南以北及宜花東有局部短暫陣雨。本報資料照片
明天午後北部山區有局部短暫陣雨，中南部山區及宜花東山區亦有零星短暫雨。周五至周日太平洋高壓漸增強，午後台南以北及宜花東有局部短暫陣雨。本報資料照片

梅雨鋒面遠離台灣，不過，赴日本旅遊要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，日本九州、四國留意梅雨影響。此外，中國北方高溫酷熱，明後兩天鋒面北抬，長江中下游將進入降雨集中期，湖北、安徽、江蘇等地需防暴雨。

國內天氣重點部分，周五就是24節氣的夏至，賈新興表示，周五至周日太平洋高壓漸增強，午後局部短暫雨。下周一至下周五太平洋高壓偏強，各地高溫悶熱、午後零星短暫雨。

賈新興表示，明天午後北部山區有局部短暫陣雨，中南部山區及宜花東山區亦有零星短暫雨。周五至周日太平洋高壓漸增強，午後台南以北及宜花東有局部短暫陣雨。

下周一至下周五太平洋高壓偏強，高溫悶熱。賈新興表示，下周一午後苗栗以北及宜蘭有局部短暫陣雨，中南部亦有零星短暫陣雨。下周二清晨台東及恆春半島有局部短暫雨，午後南投以北有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫雨。下周三台東及恆春半島有局部短暫雨，午後山區有零星短暫雨。下周四至下周五，午後山區有零星短暫陣雨。

至於近期是否有颱風生成？賈新興表示，周日至下周一觀察南海熱帶擾動發展狀況，目前資料顯示，有朝海南島方向移動的趨勢。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

日本 賈新興 高溫

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