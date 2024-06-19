梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意極端高溫

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梅雨結束正式入夏還會更熱 午後雷陣雨留意36度以上極端高溫

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

周五就是24節氣的夏至，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，在台灣北方海面徘徊超過1周以上的梅雨鋒面，今天終於開始進一步北抬，更遠離台灣附近，從鋒面前方的西南風不穩定環境，逐漸改變為太平洋高壓外圍的偏南風影響，水氣減少，天氣型態將轉變為夏季型天氣。

今天清晨南部沿海有局部降雨，吳聖宇表示，但是雨量、雨勢已減少很多，白天要注意陸地上的熱對流發展，預期今天大部分熱對流降雨仍會集中在山區，以及北部、東半部的平地一帶，大台北、宜蘭、花蓮等區域的平地最有機會受影響，熱對流發展的區域也還是會有些局部較大的雨勢，到山區、溪流邊活動留意午後天氣變化。

溫度部分，吳聖宇表示，各地高溫上看32至35度，局部區域有36度或以上高溫出現機會，戶外活動補充水分、預防中暑以及熱傷害。

明天到周末高壓勢力還有再增強趨勢，吳聖宇表示，上午各地大致為多雲到晴，午後各地山區以及局部近山的區域仍將有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨的機會，某些單點可能出現短時較大的雨勢，整體降雨會往山區縮減，注意午後的天氣變化。

溫度方面則會更熱一些，吳聖宇表示，各地高溫可能來到33至36度，局部區域會有36度以上的極端高溫機會，防曬、防中暑的準備一定要做好，避免熱傷害的情況發生。

至於是否有颱風生成？吳聖宇表示，周末到下周初（23日至25日），南海一帶可能有熱帶擾動發展的機會，雖然預報資料離台灣滿遠的，即使發展也不會影響台灣，預期往海南島方向移動，但可能會讓太平洋高壓強度稍微減弱，增加台灣上空午後熱對流發展的程度，後續變化仍有待觀察留意。

吳聖宇表示，下周三之後，南海的熱帶擾動進入陸地減弱消失，高壓又會再度增強，天氣也將恢復穩定的夏季型態，並且有機會一直持續到7月初。

吳聖宇說，短時間內來看，南邊的熱帶擾動發展並不活躍，影響台灣的機會也很低，可能要等到進入7月之後，颱風發展比較活躍的時間才會逐漸開始出現。

今天各地高溫上看32至35度，局部區域有36度或以上高溫出現機會，戶外活動補充水分、預防中暑以及熱傷害。本報資料照片
今天各地高溫上看32至35度，局部區域有36度或以上高溫出現機會，戶外活動補充水分、預防中暑以及熱傷害。本報資料照片

颱風 高溫

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