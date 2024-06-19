晴朗炎熱注意午後雷陣雨 下周一水氣增

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大多為多雲到晴，明天太平洋高壓西伸增強，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱。本報資料照片
今天各地大多為多雲到晴，明天太平洋高壓西伸增強，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱。本報資料照片

今天各地大多為多雲到晴，不過，中央氣象署表示，台灣附近水氣仍多，部分地區午後雷陣雨的機率高，並且對流發展的時間也較早，中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北、東北部地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等現象；各地高溫約32到34度，天氣悶熱。

明天太平洋高壓西伸增強，各地大多為多雲到晴、高溫炎熱，氣象署表示，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨逐漸減少。

周五至周日太平洋高壓影響，氣象署表示，各地晴朗炎熱，高溫普遍可以來到33至35度，特別是西半部近山區或河谷、花東縱谷35、36度高溫的範圍有擴大趨勢；中部以北、東北部、東部地區及其他山區的午後雷陣雨會較為零星，東南部地區及恆春半島由於偏南至東南風影響，不定時會有零星短暫陣雨。

氣象署表示，下周一、下周二南方上來的水氣有增多趨勢，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨會再度增多。

周五清晨以前馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

氣象署表示，26日至28日各地天氣以晴朗穩定為主，氣溫偏高，午後受到熱力作用影響，易有局部短暫雷陣雨發生的機率；時序進入夏季，氣溫逐漸升高，多注意防曬及補充水分、避免中暑，山區需留意會有較為明顯的雨勢，溪水會有高漲的趨勢，前往河谷活動或遊憩也要注意安全。

氣象署 高溫

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