健康你我他／蔥切丁冷凍 高麗菜挖心冷藏

身為忙碌的上班族，我通常在假日採購一周食材，如何讓食物保持新鮮，照顧一家人的健康至關重要。

習慣在假日滷一鍋肉，加滷蛋、海帶、豆干，放涼後分成小包，一小包是一天的量，放冷凍庫，要吃的時候拿一包退冰加熱即可。

蔬菜會買容易保存的高麗菜、番茄、洋蔥、胡蘿蔔等根莖類蔬菜。我喜歡吃高麗菜，冬天盛產時幾乎天天吃，高麗菜剖開，把心挖掉再冷藏，較不容易腐爛。若要吃葉菜類，則在下班後到黃昏市場或超市採買。

前不久，同事送我一罐自製的桑葚果醬，開瓶後放冰箱，沒想到才三、四天，桑葚醬發霉，只能整瓶丟棄。很納悶開瓶時是用乾淨的湯匙挖取，為何這麼快壞掉？後來發現冰箱放了太多食物，擋住出風口，又頻繁開冰箱，導致冰箱溫度不夠低，讓食物變質腐敗。記取教訓，現在冰箱不敢放太滿，拿取食物時，快速關好冰箱門。

在萬物飆漲的當下，學會精打細算是必要的。當季盛產的蔬果，價格便宜，可以多吃。像蔥、芹菜，辣椒等攤販都是一大把的賣，買回家後，辣椒洗淨，蔥和芹菜洗淨切丁，放冷凍庫，不會結塊。要煮的時候抓一小把，蔥和芹菜翠綠如新。蒜頭則是裝在密封罐內，放冰箱冷藏，可以保存很久。

延長食材保存期限，既省錢又吃得健康，這是身為一家之煮必須學會的。