3個好習慣 助妳挺過更年期亂流

一名50歲女性，在短短幾個月內胖了10公斤，膽固醇也變高，心情非常焦慮，明明沒吃什麼，體重卻一直飆升。聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，女性在停經前後，體重容易失控，因為卵巢功能衰退，雌激素及黃體素分泌減少，基礎代謝率下降，意味進入更年期。

女性更年期最常見熱潮紅、盜汗、情緒起伏不定、失眠、陰道乾澀、容易泌尿道感染等症狀。洪育忠說，面對各種身心不適，許多女性常選擇忍耐、壓抑的方式面對，以為只要熬過這段時間，就能擺脫種種不適。

荷爾蒙對於調節身體功能極為重要，如果出現失調情形，可能引起或加重慢性疾病，包括骨質疏鬆症、心血管疾病、癌症。洪育忠建議，可從調整飲食與生活習慣著手，多吃富含鈣、維生素D和鎂的食物，例如乳製品、豆類、堅果、綠葉蔬菜、水果，有助於維持骨骼健康、身體代謝平衡。

洪育忠強調，應多選擇植物性荷爾蒙，尤其是大豆異黃酮；食用保健品則要注意劑量及濃度，可先諮詢營養師或專業醫護人員，避免刺激子宮肌瘤增長或亂經。

面對生理上的改變，洪育忠呼籲，可透過健康檢查全面了解荷爾蒙失調問題，測試老化程度、壓力及抗壓力荷爾蒙是否平衡，並予以進一步治療。