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3個好習慣 助妳挺過更年期亂流

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

一名50歲女性，在短短幾個月內胖了10公斤，膽固醇也變高，心情非常焦慮，明明沒吃什麼，體重卻一直飆升。聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，女性在停經前後，體重容易失控，因為卵巢功能衰退，雌激素及黃體素分泌減少，基礎代謝率下降，意味進入更年期。

女性更年期最常見熱潮紅、盜汗、情緒起伏不定、失眠、陰道乾澀、容易泌尿道感染等症狀。洪育忠說，面對各種身心不適，許多女性常選擇忍耐、壓抑的方式面對，以為只要熬過這段時間，就能擺脫種種不適。

荷爾蒙對於調節身體功能極為重要，如果出現失調情形，可能引起或加重慢性疾病，包括骨質疏鬆症、心血管疾病、癌症。洪育忠建議，可從調整飲食與生活習慣著手，多吃富含鈣、維生素D和鎂的食物，例如乳製品、豆類、堅果、綠葉蔬菜、水果，有助於維持骨骼健康、身體代謝平衡。

洪育忠強調，應多選擇植物性荷爾蒙，尤其是大豆異黃酮；食用保健品則要注意劑量及濃度，可先諮詢營養師或專業醫護人員，避免刺激子宮肌瘤增長或亂經。

面對生理上的改變，洪育忠呼籲，可透過健康檢查全面了解荷爾蒙失調問題，測試老化程度、壓力及抗壓力荷爾蒙是否平衡，並予以進一步治療。

保持良好生活習慣

1.規律睡眠習慣：充足的睡眠，有助於恢復身體的平衡和提升心理健康。

2.適度運動：散步、瑜伽、游泳等有氧運動，有助於促進血液循環、緩解壓力及維持健康體重。

3.應對壓力：進行深呼吸、冥想、放鬆技巧等，緩解情緒波動和焦慮感。

壓力 生活習慣 睡眠

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