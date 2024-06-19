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腳趾甲兩側剪太短 小心「鉛筆甲」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

指甲愈修愈短，小心陷入甲溝炎及捲甲危機。書田診所皮膚科主任醫師蔡長祐提醒，剪腳趾甲前端要剪平，避免修剪成角形或弧形，最前端白色部分保留0.1公分即可，如腳趾甲兩側修剪過短，容易讓後來長出的趾甲彎曲，易引發慢性甲溝炎，嚴重可能潰瘍，甚至蜂窩性組織炎。

48歲櫃姐陳小姐上班時需要久站，雙腳大腳趾偶有疼痛，平時刻意請修甲師將腳趾甲剪短，順便將崁入的指甲剪掉，造成指甲兩側彎曲嚴重，腳趾甲捲成「鉛筆甲」，為了遮住鉛筆甲的外觀，還貼上美甲片，直到最近腳趾甲疼痛加劇，就醫診斷為「慢性甲溝炎合併捲甲」，經一年半矯正治療後改善。

蔡長祐表示，指甲溝周圍皮膚遭受摩擦、壓迫，會造成皮膚組織發炎，例如鞋子不合腳、指甲修剪不當、甲面寬或扁平足等先天結構異常等，50歲以上族群容易發生；小朋友因為活動量大、運動時撞擊等，較易出現急性甲溝炎。

蔡長祐說，趾甲剪太短，容易出現腫脹疼痛、反覆感染，甚至產生肉芽組織，長出的指甲彎曲、刺進周圍皮膚，就是俗稱的「捲甲」或「凍甲」，免疫力差時，嚴重時可能引起潰瘍，甚至蜂窩性組織炎。

甲溝炎治療除拔除部分指甲，並修剪過度增生的肉芽組織外，如果已有捲甲，可使用指甲矯正器治療，將指甲矯正器調整至適合的長度固定於甲面，將捲曲的指甲壓平，療程約3至6個月。

蔡長祐提醒，平常養成護甲習慣，可避免捲甲，如調整修剪趾甲的方式、加強指甲周圍皮膚保濕、每天用手將趾肉往外撥，幫助恢復彈性；避免穿著過硬或偏窄的鞋子，以穿上可以讓腳趾稍微擴展的鞋子為佳，如因運動需要穿較緊的鞋子，結束後換穿較寬鬆的鞋子，讓腳趾休息。

指甲 運動 醫師

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