當醫師成了病患家屬／劉宗瑀母急性血癌5天驟逝 驚覺預立醫囑重要性

阮綜合醫院乳房外科主治醫師劉宗瑀。圖／劉宗瑀提供 「人在疾病面前都是平等的，即使是醫師也會生病，遇到家人生病時也同樣無助，更可能因為自身的醫學專業背景而更加自責。」阮綜合醫院乳房外科主治醫師劉宗瑀是台劇「村裡來了個暴走女外科」的主角本尊，她的母親因血癌（白血病）送醫，當時在坐月子的她仍陪病，每天都面對病情極大的變化，不料，5天後母親驟逝，留下錯愕的家人。

坐月子悲辦母親後事

43歲的劉宗瑀，回想10年前母親病發的那幾天依舊清晰，每一天都有新的病情變化，令家人措手不及，「第一天頭暈嘔吐送急診、第二天雙眼錯視、第三天胡言亂語、第四天昏迷、第五天過世。」母親的離世，讓家人相當錯愕，全家頓時被撕裂了。

當時劉宗瑀剛生下第二胎在坐月子，5天陪病到病逝過程中，她每天都在醫院、月子中心、靈堂到處奔波，產後第三周更直接退掉月子中心的房間，專心處理母親的後事。在替母親選罐頭塔時，殯葬業者只能提供堆滿罐頭塔的小房間，讓她在裡頭用擠奶器集乳，邊看著罐頭塔上貼滿各種照片，「想想覺得好荒謬，悲傷到會笑出來」。

自責沒及早抽血檢驗

母親過世後，劉宗瑀一度陷入自責的深淵，「覺得自己可以做得更多」。其實母親確診「急性血癌」前，頭暈症狀已好幾年，陸續都做內科系超音波等檢查，而非血液檢驗，若能及早抽血檢驗，就一定能查出罹患血癌。

劉宗瑀是治療乳癌的外科醫師，也曾經在外傷科待過，看過不少生離死別情景，但當自己遇到時還是一度無法接受，「總在想是否哪裡可以做得更好，或是哪個環節沒有做到？」

像乳癌的發生，「愈年輕者愈凶猛，愈年長者愈溫和，治療後又復發更是凶猛中的凶猛。」劉宗瑀表示，即使和患者說發生率很低，對病患來說就是「百分之百」發生在自己身上，當自己就是那1%時，真的好像全世界都消失了，根本無法置信。

勸患者治療放下糾結

如果乳癌患者先看過其他醫師，又來看劉宗瑀的門診，「我知道她心中一定有糾結」，是不是化療會影響其他人生規畫，如懷孕、工作等，因為經歷過疾病最終的各種結局，劉宗瑀知道面對家人離世卻又無法改變的感覺，所以想要幫助患者更清楚未來治療之路會有那些選擇。

「人生沒辦法很貪心！」劉宗瑀說，一名30多歲乳癌患者，不願切除乳房，但乳癌治療上卻無法保留胸型，否則容易復發，若選擇不切除，可能會錯過了「不可逆的轉捩點」，每條治療路徑都有不可逆的點，一旦錯過就是不可挽回的悲劇。

劉宗瑀也是母親，所以勸這名患者若還想要參加孩子的國中、高中畢業典禮，是否可以先放下對胸型的糾結，待治療結束後，再慢慢透過手術、整形的方式調整回來，避免讓疾病蓋過原本可能延續的生命。

以同理方式排解醫糾

劉宗瑀也加入「醫療關懷與排解小組」，作為第三方單位處理其他醫療院所發生的醫療糾紛。她認為，醫療事件大多並非醫師故意為之，更多是家屬的訴求並沒有被院方承接，當醫師在臨床上做到極致，往往還是會遇到超出能力的要求。若能經由關懷小組的介入，透過同理的方式，可減少彼此最後對簿公堂的景況，改善醫病間的對立。

加入關懷小組後，劉宗瑀行醫時會更警醒，很感謝患者願意跟醫師合作，醫療診斷並非百分之百正確，也仰賴病患的回饋，因此每當有患者回診時說，並非當時診斷的病情走向時，她都相當感激，都成為她在乳癌治療上的養分。

尤其在急救時，臨床醫師壓力相當大，若又遇到家人逃避面對，壓力更大。劉宗瑀表示，當時母親離世後，真的是「留下一堆爛攤子」，若有事先交辦後事，其實可以避免許多家人間的爭執齟齬。

大家都怕面對死亡，不願意先談身後事，她期待台灣民眾能夠對於「預立醫囑」一事更開放，年輕時就應該好好和身邊的人討論，避免到最後「所有的醫療決定都有人會後悔」。