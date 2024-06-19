聽新聞
test
0:00 / 0:00

自費醫材核價平台 擬年底試辦

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為求生存，許多醫療院所將自費醫材視為金雞母，但同一醫材在各家醫院價格不一，為此，衛福部健保署研擬「自費醫材核准、核價平台」，除了簡化行政程序、加速審查及核價速度，更希望縮小各縣市各醫院之間自費醫材價格的差距，不讓患者變成冤大頭，該平台將年底試辦。

台灣在醫療親近性上，城鄉差距相當明顯，在自費醫材價格上，各家醫院落差也不小，觀察健保署醫材比價網，就可看出端倪，以人工膝關節自費醫材為例，「史耐輝」全膝關節系統｜氧化鋯股骨組件，收費平均值為十五萬四八○四元，但最高價格為部立台北醫院十八萬四千元，大林慈濟醫院十二萬七五○○元最低，兩者價差就高達五萬六五○○元，

治療心律不整的自費醫材心臟節律器，波士頓科技「安博倫磁振造影皮下植入式心律去顫器」收費平均值九十三萬三○八元，但新竹馬偕醫院卻要一百萬元，而台大雲林分院八十萬元，價格最低，價差廿萬元。

健保署副署長龐一鳴表示，「醫療法」規定，自費醫材核價權限仍屬於各縣市政府，依當地物價水準不同，定價因素十分複雜，這次建置「自費醫材核准、核價平台」，希望簡化自費醫材業者送審的行政程序，民眾也可上網查詢核定價格，希望藉此縮小各縣市自費醫材價格的差距。

健保署現有「醫材比價網」載明各醫院上傳自費醫材價格等資訊，龐一鳴表示，在優化網站後，民眾可以清除查詢某一自費醫材的價格，最高、最低及平均值，相當透明，未來考慮與「自費醫材核准、核價平台」整併在一起，查詢更為簡便。

健保署長石崇良表示，目前自費醫材審查時間冗長問題，且由各縣市醫療機構向轄區衛生局提出申請，「自費醫材核准、核價平台」上線後，將採單一窗口收件、申請文件格式統一，中央將與各縣市衛生局醫審會建立聯合審查機制，並開放給廠商申請。

醫改會執行長林雅惠呼籲，健保署將自費醫材相關資訊均整合在同一個平台，公布所有自費醫療的收費標準。此外，患者自費醫療比率愈來愈高，健保署也應提供相關資訊。

健保署 衛生局 醫材

延伸閱讀

健保署建自費醫材核准、核價平台 石崇良：年底前試辦

SMA用藥全給付跳票？ 健保署：議價中、最快8月1日生效

國內最大牙醫集團爆詐領健保至少4000萬 健保署回應了

再生醫療法通過 醫改會：民眾2大權益不要漏接

相關新聞

4縣市祭凍卵補助 僅500多人申請

晚婚晚生成趨勢，也成國安危機，台北、桃園和新竹市去年推出凍卵補助，苗縣今年跟進，新北市長侯友宜日前也宣布補助醫療性凍卵，...

疾管署示警：新冠重症、死亡病例 單周翻倍成長

國內新冠疫情進入第六波Omicron流行期，上周新增六二三例併發症住院確定病例，與前一周三二九例相較，幾乎呈倍數成長，死...

3階段調整財務結構 石崇良：健保6%上限一定會開

高齡化、少子化，台灣健保財務面臨困境，健保署長石崇良表示，台灣明年步入超高齡社會，六十五歲以上族群占比將達百分之廿，醫療支出日益沉重，將分三階段調整健保財務結構，現行一般保費法定費率上限為百分之六，隨著人口老化嚴重，勢必會有打開上限的一天。

自費醫材核價平台 擬年底試辦

為求生存，許多醫療院所將自費醫材視為金雞母，但同一醫材在各家醫院價格不一，為此，衛福部健保署研擬「自費醫材核准、核價平台...

3個好習慣 助妳挺過更年期亂流

一名50歲女性，在短短幾個月內胖了10公斤，膽固醇也變高，心情非常焦慮，明明沒吃什麼，體重卻一直飆升。聯安診所健康管理中...

健康你我他／蔥切丁冷凍 高麗菜挖心冷藏

身為忙碌的上班族，我通常在假日採購一周食材，如何讓食物保持新鮮，照顧一家人的健康至關重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。