自費醫材核價平台 擬年底試辦

為求生存，許多醫療院所將自費醫材視為金雞母，但同一醫材在各家醫院價格不一，為此，衛福部健保署研擬「自費醫材核准、核價平台」，除了簡化行政程序、加速審查及核價速度，更希望縮小各縣市各醫院之間自費醫材價格的差距，不讓患者變成冤大頭，該平台將年底試辦。

台灣在醫療親近性上，城鄉差距相當明顯，在自費醫材價格上，各家醫院落差也不小，觀察健保署醫材比價網，就可看出端倪，以人工膝關節自費醫材為例，「史耐輝」全膝關節系統｜氧化鋯股骨組件，收費平均值為十五萬四八○四元，但最高價格為部立台北醫院十八萬四千元，大林慈濟醫院十二萬七五○○元最低，兩者價差就高達五萬六五○○元，

治療心律不整的自費醫材心臟節律器，波士頓科技「安博倫磁振造影皮下植入式心律去顫器」收費平均值九十三萬三○八元，但新竹馬偕醫院卻要一百萬元，而台大雲林分院八十萬元，價格最低，價差廿萬元。

健保署副署長龐一鳴表示，「醫療法」規定，自費醫材核價權限仍屬於各縣市政府，依當地物價水準不同，定價因素十分複雜，這次建置「自費醫材核准、核價平台」，希望簡化自費醫材業者送審的行政程序，民眾也可上網查詢核定價格，希望藉此縮小各縣市自費醫材價格的差距。

健保署現有「醫材比價網」載明各醫院上傳自費醫材價格等資訊，龐一鳴表示，在優化網站後，民眾可以清除查詢某一自費醫材的價格，最高、最低及平均值，相當透明，未來考慮與「自費醫材核准、核價平台」整併在一起，查詢更為簡便。

健保署長石崇良表示，目前自費醫材審查時間冗長問題，且由各縣市醫療機構向轄區衛生局提出申請，「自費醫材核准、核價平台」上線後，將採單一窗口收件、申請文件格式統一，中央將與各縣市衛生局醫審會建立聯合審查機制，並開放給廠商申請。

醫改會執行長林雅惠呼籲，健保署將自費醫材相關資訊均整合在同一個平台，公布所有自費醫療的收費標準。此外，患者自費醫療比率愈來愈高，健保署也應提供相關資訊。