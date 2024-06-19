聽新聞
test
0:00 / 0:00
怪獸與大自然的奇幻世界 玻璃獸來囉
風靡全球的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，由華納兄弟與大英自然史博物館聯手打造，二○二○年在倫敦首次展出吸引無數粉絲朝聖，今年七月，「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將完整移師台灣，於台北中正紀念堂盛大展出，除了是亞洲第一站外，也是台灣唯一一站。
主辦單位除了推出全球獨家、極具收藏價值的八九九元雙人紀念套票（https://bit.ly/43YJcPx），還有深受粉絲歡迎的玻璃獸絨毛玩偶套票（https://bit.ly/44d03hJ），以及三九○元最優惠預售單人票價。預售票只到七月三日為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言