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怪獸與大自然的奇幻世界 玻璃獸來囉

聯合報／ 本報訊
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假強勢登場，英國展出內容完整移師來台，不容錯過。 圖／大英自然史博物館提供
「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將於今年暑假強勢登場，英國展出內容完整移師來台，不容錯過。 圖／大英自然史博物館提供

風靡全球的「怪獸與大自然的奇幻世界」特展，由華納兄弟與大英自然史博物館聯手打造，二○二○年在倫敦首次展出吸引無數粉絲朝聖，今年七月，「怪獸與大自然的奇幻世界」特展將完整移師台灣，於台北中正紀念堂盛大展出，除了是亞洲第一站外，也是台灣唯一一站。

主辦單位除了推出全球獨家、極具收藏價值的八九九元雙人紀念套票（https://bit.ly/43YJcPx），還有深受粉絲歡迎的玻璃獸絨毛玩偶套票（https://bit.ly/44d03hJ），以及三九○元最優惠預售單人票價。預售票只到七月三日為止。

中正紀念堂 怪獸

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