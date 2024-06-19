3階段調整財務結構 石崇良：健保6%上限一定會開

高齡化、少子化，台灣健保財務面臨困境，健保署長石崇良表示，台灣明年步入超高齡社會，六十五歲以上族群占比將達百分之廿，醫療支出日益沉重，將分三階段調整健保財務結構，現行一般保費法定費率上限為百分之六，隨著人口老化嚴重，勢必會有打開上限的一天。

石崇良指出，健保收入三大來源為「來自薪資收入的一般保費」、「薪資以外收入的補充保費」、「政府挹注」，以一般保費為主要財源，希望透過健保法修法，來調整保費費率、部分負擔定率制。

目前一般保費法定費率上限為百分之六，實際徵收費率為百分之五點一七，石崇良說，考量健保永續發展，加上人口老化等因素，費率成長不太可能永遠維持百分之六以下，「這個天花板有一天一定會打開。」

至於補充保費費率，石崇良表示，這幾年經濟狀況不錯，應該提高費率天花板，以增加保費收入，將透過修法來決定上限。再者，在六大類補充保費中，部分偏向勞力所得，部分偏向資本利得，未來相提高股利、房租等資本利得部分的費率，讓經濟狀況叫好的民眾多繳一些補充保費。

衛福部近日送交「一一四年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍（草案）」，併同健保署「一一四年度醫療給付費用總額範圍（草案）之財務試算」諮詢案至健保會，諮詢後送交國發會審議。

據了解，衛福部最新預估明年健保總額成長率，低推估為百分之三點五二一、高推估為百分之五點五，預估明年總額將首度突破九千億元大關，來到九一一二億至九二八六億元之間。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，健保總額成長率必須夠大，才能加速引進新藥、新醫療科技，優化民眾健康指標，從長遠來看，確實必須打開目前健保費率百分之六的上限。

醫改會執行長林雅惠說，健保總額逐年成長，明年成長率不論高推估、低推估，總額都將突破九千億元，即便是高推估計算，健保安全準備金仍可維持一個月以上，明年健保費率不需調漲，但一一五年就將面臨調漲壓力，繳交保費的族群愈來愈少，挑戰愈來愈大，「現在已是健保改革的關鍵時刻」。