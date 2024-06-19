助旱區集水 美化學家獲唐獎

唐獎教育基金會設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治四大獎項，昨公布「唐獎」中的「永續發展獎」，得獎人為美國化學家奧馬爾‧亞基（Omar M. Yaghi）。他在金屬有機及相關超多孔骨架材料上開創性的建樹已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存及乾旱地區集水的應用，對永續發展作出貢獻。

奧馬爾開創的化學新領域「網格化學」，將有機和無機單元編結成為堅固的多孔結晶金屬有機骨架（MOFs） 及共價有機骨架（COFs）材料，可捕捉、集中及利用二氧化碳、氫氣、甲烷及水等四種對小氣體分子，對解決永續發展所面臨迫切的能源、環境及水資源問題等提供新解決方法。

在缺水地區集水方面，僅用一公斤的MOF材料就可在沙漠等低濕度的空氣中收集水氣。近幾年奧馬爾和美國通用電器公司和新創公司合作，成功在沙漠地區每日收集數百公升的飲用水，滿足一家一日的用水量。

二氧化碳捕集方面，使用特定MOFs材料的容器，在常溫下即能增加十八倍的儲存量；在甲烷儲存方面，含有MOFs材料的容器可比一般容器多出三倍的儲存量。