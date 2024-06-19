疾管署示警：新冠重症、死亡病例 單周翻倍成長

國內新冠疫情進入第六波Omicron流行期，上周新增六二三例併發症住院確定病例，與前一周三二九例相較，幾乎呈倍數成長，死亡人數亦然，新增卅八人死亡，而前一周為廿人。疾管署發言人曾淑慧表示，感染能力更強的KP.2、XDV.1占比愈來愈高，但是XBB疫苗全國接種率僅一成一，提醒民眾盡速接種。

疾管署實驗室觀察發現，目前JN.1變異株仍為新冠疫情的主流病毒，約占六成，而其衍生株「KP病毒」系列，如KP.2、KP.3，占比上升趨勢明顯，KP.2占比達百分之十三、KP.3達百分之九。造成近期中國大陸、香港疫情大爆發的XDV.1變異株，本土占比則有一成。

世衛組織、美國疾病管制中心（CDC）等相關研究均證實，主流變異株JN.1及衍生變異株KP.2、KP.3，均具有「免疫逃脫」能力，以致提高整體社區傳染機率。所幸在感染後的疾病嚴重度上，並無明顯差異。

曾淑慧表示，「KP病毒」威脅性及傳播力更強，民眾務必提高警覺。

另也提醒，接種XBB疫苗仍可大幅減少感染後重症或死亡風險，但目前全國第一劑接種率僅一成一，仍有二八六點九萬劑莫德納XBB疫苗、四點一萬劑Novavax XBB疫苗，希望民眾踴躍接種。

台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉指出，最近確診的年長者人數明顯增加兩至三成，因為重症風險較高，醫師視情況安排住院。呼籲民眾重拾憂患意識，備妥酒精、快篩與口罩等防疫物資，盡速接種疫苗。