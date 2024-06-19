登革熱入夏群聚 台南、高雄防疫大作戰

高雄鳳山區出現入夏以來首起登革熱群聚疫情，累計2例確診病例，疾管署長莊人祥昨到高雄機場檢疫站視察，並拜訪市長陳其邁，市府已擴大採檢617人，都未再發現疑似個案，疾管署指出，近期天氣悶熱且常有午後雷陣雨，有利病媒蚊孳生，清除孳生源是預防登革熱的根本方法。台南與高雄屬共同生活圈，台南市府即日起推出自主通報獎勵金，加強防疫力道。

疾管署指出，本月已累計2例本土性登革熱確診個案，都住在高雄鳳山區，其中1名為20多歲男性7日確診，另1名為40多歲女性11日確診，兩起個案在共同活動史，加上病毒定序和去年流行病毒株不同，研判為新一波疫情的群聚疫情。

病管署統計，今年截至6月17日累計166例本土登革熱病例，高雄137例、台南19例、屏東9例、嘉義縣1例，累計兩例重症病例。另外，上周新增7例境外移入病例，今年累計107例境外移入病例，高於近3年同期。

莊人祥說，境外移入中入境前有症狀者為68人，在邊境攔檢共47人，針對入境前有症狀旅客的攔檢率近7成，今年高雄機場檢疫站已成功攔阻8例境外移入登革熱及1例屈公病病例。

雖鳳山區群聚疫情染疫人數未增加，但防疫團隊發現疫情發生地點周邊有孳生大量病媒蚊。衛生局表示，第24周共查獲1610個積水容器，其中259個已孳生病媒蚊孑孓，陽性率16.09%，較22周攀升2.45倍，也較去年同期增加1.56倍，顯見環境病媒密度仍高，傳播風險高。

陳其邁昨在防疫會議指示各區級指揮中心加強落實列管點複查及社區動員，多巡視、積極清除積水容器，對於工地、市場、菜園等高風險場域，也要落實管理。

台南市長黃偉哲昨宣布，市民或在台南外籍移工，即起經自主通報確診登革熱，給確診者獎勵禮券1000元，他說，台南已有9例境外移入，顯示「疫情已在家門口了！」尤其近期常下大雨，易有積水孳生病媒蚊，本周訂為密集孳生源清除周，並祭出獎勵金鼓勵主動通報。