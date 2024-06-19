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疑似食物中毒 新馬辣裕隆城店停業

聯合報／ 記者劉懿萱李成蔭／新北報導

新馬辣新店裕隆城店傳疑似食物中毒事件，2人嘔吐、腹瀉。新北衛生局說，由於4月9日也接獲該店有2人疑似食物中毒，1年內已獲2次通報，已要求該店停業。店家回應，當天費用退費並理賠給顧客。

新北衛生局說，前天接獲北市衛生局疑似食物中毒通報，6月12日晚上3位民眾至新馬辣新店裕隆城店用餐同桌共鍋，其中2人出現嘔吐、腹瀉，就醫後已返家休養。衛生局獲報隨即派員稽查，見有衣物置於作業區等缺失，命業者限期改正，否則可依違反食安法處6萬元至2億元以下罰鍰。

衛生局表示，查核時現場已無同批食餘檢體，現場抽驗檸檬口味紅茶、冰淇淋及麻辣鴛鴦鍋底，檢驗衛生標準，若不符規定，複抽仍不合格，可處3萬元至300萬元罰鍰。

不過，新北市衛生局4月9日也曾接該店2人疑似食物中毒通報，雖然當時稽查及抽驗皆合格，但該店1年內已接獲2次疑似食物中毒通報，已達暫停作業標準，衛生局要求該店前天暫停作業，待完成改善後，衛生局審查改善報告及環境複查合格後，才能恢復作業。

新馬辣新店裕隆城店證實，4月確實曾接獲2人餐後身體不適，店內暫停作業並全面清消；6月12日有一群民眾到店內用餐，其中2人用餐後身體不適並至醫院就診，從情況來看屬個案。

店家稱，獲知後除了表達關切慰問，並持續關心同行賓客狀況，當天費用退費，保險也會理賠相關費用給顧客。

衛生局 食物中毒

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