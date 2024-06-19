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好客民宿 業者籲2招把關

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

觀光署2011年開始推動好客民宿認證制度，目前全台合法民宿約1萬717家，至3月獲得標章共1587家，獲選比率約14.8%。波尼多小旅宿民宿爆發業者裝針孔偷拍入住旅客，旅宿業者建議加強罰則，並恢復秘密客抽查制度。

若以縣市來看，以台東縣210家最多，其次是宜蘭縣209家、花蓮縣187家、屏東縣168家、金門縣165家。合法民宿經培訓、報名、專家實地訪查後，符合標準即可獲頒好客民宿標章，有效期限3年。

台灣好客民宿協會創會理事長黃秀惠表示，好客民宿徵選有6大指標，包括乾淨、衛生、安全、親切、友善、素養，過去評選標準多是落在硬體設備，評選委員在短短1、2小時的會談，也難以檢視民宿業者私德。

黃秀惠指出，好客民宿認證有退場機制，業者每3年都要重新上課，並接受抽查，雖然這次事件難以難歸咎於評選制度，但是建議可加強罰則、恢復秘密客抽查制度。

對於民宿業者建議加強罰則、恢復秘密客抽查制度，觀光署說，過去只有在「星級旅館評鑑」才會有秘密客制度，由於民宿屬於家庭副業，接待客人有不同方式，「好客民宿」認證偏向推廣性質，每3年都會派2名訪查委員前往抽查。

屏東縣 民宿 觀光署

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