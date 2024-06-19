民宿偷拍毀觀光 台東廢證重罰50萬

獲交通部觀光署頒發好客民宿標章認證的台東市波尼多小旅宿，因業者安裝針孔攝影機偷拍旅客，縣府認定妨害善良風俗情節重大，嚴重影響台東觀光形象，昨派員在民宿門口張貼公函，廢止民宿登記證，立即停業並重罰50萬元。觀光署表示，業者已被警方依妨害秘密罪嫌函送偵辦，違法事證明確，撤銷好客民宿資格。

台東民宿1488家，觀光業因403花蓮地震受創尚未恢復，又爆偷拍案，引起遊客疑慮。台東縣民宿協會理事長林寶泉率員到波多尼小旅宿前，支持縣府重罰偷拍業者，強調多數業者都是合法經營，請消費者放心出遊。

也獲好客民宿標章認證的熊姓業者說，民宿管理辦法第9條規定，曾判處有期徒刑5年以上確定，經執行完畢或赦免後未滿5年者，才不能經營民宿，並不包括曾犯妨害性隱私罪的人，他呼籲政府修法，民宿經營者的資格審查標準應更嚴格。

「不能因為一顆老鼠屎，壞掉了一鍋粥。」林寶泉表示，若主管機關要針對反針孔偵測項目定期稽查，民宿業者樂觀其成，也願意配合，另外，偷拍者也可能是住宿的消費者，會輔導業者自我檢查，近期召開理監事會議，討論民宿經營保全的措施。

台東昨展開全縣旅宿專案稽查，交觀處長卜敏正說，反偷拍偵測是否納入稽查，將與民宿協會及業者研議。業者建議民宿管理辦法修法，會將意見向中央反映。

交觀處觀光管理科長吳怡雯昨帶隊前往波尼多張貼公告，廢止民宿登記證。她說，依發展觀光條例，業者妨害善良風俗情節重大，給予最重50萬罰鍰處分，昨先告知，後續進行行政程序。

吳怡雯說，民宿業者依舊未能聯繫上，縣府請警局提供相關資料，依業者道歉文，查證相關內容屬實；台東觀光因為地震尚未恢復，考量此事件影響觀光非常嚴重，暑假即將到來，做出最嚴厲處分，盼能止血。